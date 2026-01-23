Yerlikaya Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Şube Müdürleri ile 2025 yılını değerlendirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve 81 il Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürleriyle bir araya gelerek 2025 yılını değerlendirdi.

"UYUŞTURUCU BİRÇOK SUÇUN KAYNAĞIDIR"

Yapılan değerlendirme sonrasında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu; başlı başına bir suç olmakla birlikte birçok suçun da kaynağıdır. Suç türlerini besleyen bir damar gibi akar; asayişi bozar, kamu düzenini aşındırır, toplumsal huzuru hedef alır. Etkisi organize suçtan sokak şiddetine kadar geniş bir yelpazede iz bırakır. Bir evin kapısını sessizce aralar; sonra o evin neşesini, umudunu, muhabbetini tüketir; aile içi yıkımı büyütür. Bu yüzden uyuşturucuyla savaşımız; çok katmanlı, çok boyutlu, kararlı bir seferberliktir" ifadelerini kullandı.

"UYUŞTURUCU İNSANLIK SUÇUDUR"

Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlar düzenlediklerini vurgulayan Yerlikaya, "Sadece uyuşturucuyu yakalamıyoruz; tedarik ağlarını çökertiyor, suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Bu mücadele; bir milletin istikbalini savunma meselesidir. Uyuşturucuyla mücadelemizi, ülkemizin ve milletimizin sağlığı ve güvenliği kadar insanlık adına da yürütüyoruz. Çünkü uyuşturucu; bir insanlık suçudur" açıklamalarında bulundu.