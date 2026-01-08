Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yerlikaya, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü
Giriş Tarihi: 8.01.2026 22:12

Bakan Yerlikaya, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile UNRWA arasında bugüne kadar yürütülen işbirlikleri ile Filistinli mültecilerin acil ihtiyaçları masaya yatırıldı.

SENA UYANER
Bakan Yerlikaya, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü
  • ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Mİlletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Phlippe Lazzarini ile görüştü. Görüşmede UNRWA ile bugüne kadar yürütülen işbirliklerini, Filistinlilerin acil ihtiyaçlarını ve çözüm yolları için atılması gereken adımları ele alındı.

"DESTEĞİMİZİ AYNI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sayın Lazzarini ve ekibine bugüne kadar sürdürdüğümüz verimli işbirliği ve gayretleri için teşekkür ediyoruz. Bu dayanışma ve desteğimizi önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Yerlikaya, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz