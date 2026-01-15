Yerlikaya’dan CHP’ye sert tepki: "Jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz”

CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, güvenlik önlemi alan jandarma personeline yönelik hakaretlerde bulunmasının üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

"BEDELİNİ ELBETTE HEM MİLLETİMİZİN VİCDANI HEM DE HUKUK ÖNÜNDE ÖDEYECEKSİNİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siz; vatanımız için canından geçen, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz? Arkasında milletimizin duası olan o vatan evlatlarını yalnız mı sanıyorsunuz? O asil üniformayı taşıyan jandarmamızın şerefine hangi cüretle dil uzatırsınız? Hangi cüretle İsrail askerleriyle kıyaslarsınız? Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz. Ne kadar saklasanız da içinizdeki kötülük dışarı vuruyor. Çünkü insanın dili kalbinde olanın tercümanıdır" ifadelerini kullandı.