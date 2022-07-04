Yeşil Çay Nasıl Demlenir? Püf Noktalarıyla Taze Yeşilçay Nasıl Yapılır, Kaç Kaşık Atılır?

Havaların ısınması ile fazla kilolardan kurtulmak gerektiğini düşünen herkesin aklına gelen ilk şeylerden biri de yeşil çaydır. Hem sıcak hem soğuk tüketilen bu içecek ile ilgili sizin de aklınızda soru işareti varsa doğru yerdesiniz. Yeşilçay demleme süresi ve yeşil çay nasıl demlenir sorularının cevapları ile yeşil çay demlemenin püf noktaları sizlerle.

Yeşilçay Nasıl Demlenir?

İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücudumuzun daha zinde kalmasını sağlayan bir içecek olan yeşil çayın demlenmesi ile ilgili karşımıza 2 farklı demleme şekli çıkmaktadır. Hem taze yaprak olarak demlenebilecek hem de toz halde demlenebilecek yeşil çayın nasıl demleneceği ile ilgili detaylar aşağıdaki gibidir;

Taze Yeşilçay Yaprakları ile Demleme: Taze yapraklar ile demleme şeklinde ihtiyacınız olan malzemeler bir tutam yaprak halinde yeşil çay ve su olacaktır. Öncelikle ne kadar yapacaksanız o kadar suyunuzu kaynatın ve suyunuz kaynama noktasına geldiğinde Yeşilçay yapraklarını içine atıp altını kapatıp demlenmeye bırakın. 5-6 dakika demlendikten sonra tüketebilirsiniz. İsterseniz aroma olarak limon ve bal kullanabilirsiniz. Toz Yeşilçay Demleme: Aslında yaprak halindeki yeşil çay dan demleme farkı olmayan bir demleme çeşididir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta mutlaka süzgeç kullanmanız gerektiği. Kaynayan suyun içine toz halindeki yeşil çayınızı atıp 5-6 dakika kadar dinlendirip demlendirdikten sonra tüketebilirsiniz.

Yeşilçay Demlemenin Püf Noktaları

Yeşil çayınızın daha lezzetli ve yumuşak kıvamda olması için demlerken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar bulunmaktadır. İşte o püf noktalar;

Kaynayan suya yeşil çayınızı koyduktan sonra hemen tüketirseniz demlenmesini engellemiş olursunuz. Daha lezzetli bir yeşil çay deneyimi için demlenmesini en az 5-6 dakika beklemelisiniz.

Her ne kadar hazır halde satılan yeşil çaylar da olsa da kendi demleyeceğiniz yeşil çaylar her zaman daha sağlıklı ve taze olacaktır.

Tatlandırmak için kullanacağınız her şeyi yeşil çayınız demlendikten sonra eklemelisiniz.

Yeşil çayınızı demlemeye bırakırken ağzının kapalı olmasına dikkat edin.

Yeşilçay Tüketmenin Faydaları Nelerdir?

Doğada bulunan bitki çaylarını sadece tatları güzel olduğu için değil yararlı oldukları için de tüketiriz. Yeşil çayın da vücudumuza birçok yararı bulunmaktadır. Yeşilçay tüketmenin faydaları aşağıdaki gibidir:

Güçlü antioksidan etkisi ile daha zinde ve dinç hissetmemize yardım eder.

Yağ yakımını hızlandırır ve formunuzu korumanıza yardımcı olur.

Kronik hastalıklara karşı korur.

Hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasını engelleyerek kansere yakalanma riskini azaltır.

Fazla Yeşilçay Tüketmenin Zararları Nelerdir?

Her ne kadar doğadan gelen bir bitki olsa da her şeyin fazlasının zararı olduğu gibi yeşil çayın fazla tüketilmesi de bünyeye zarar verebilmektedir. Yeşilçay tüketmeye başlamadan önce zararlarını da öğrenip dikkat etmelisiniz. Fazla Yeşilçay tüketmenin zararları aşağıdaki gibidir;