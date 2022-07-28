Yeşil Kahve Faydaları Nelerdir? Yeşil Kahve Neye İyi Gelir, Zayıflatır Mı, Kimler Kullanamaz?

Sağlıklı beslenme konusunda hayli dikkatli olan kişilerin aşina olduğu yeşil kahve besin değeri yüksek olan kahvelerden biridir. Keza normal koşullardan dışarıdan temin ettiğimiz kavrulmuş kahveler bu işlemler esnasında besin değerlerinde kayıp yaşarlar. Söz konusu yeşil kahve ise kavrulma işlemine maruz bırakılmadığından dolayı daha besleyicidir. Hele bir de diyet yapan kişilerin düzenli kullanımla daha hızlı kilo verdiğini tespit etmesinin ardından yeşil kahvenin popülerliği daha da artmıştır. Buna göre yeşil kahvenin faydaları nelerdir, kimlerin kullanması sakıncalı olabilir ve yeşil kahvenin zararları nelerdir sizler için araştırdık.
Kavrulmadan yeşil renkli olarak satışa sunulan kahve türüne yeşil kahve ismi verilir. İşleme maruz kalmadan, ham haliyle satılan bu kahve diğer kahve türlerine oranla daha besleyicidir. Kavrulma işlemlerine maruz kalmadığı için klorojenik asit miktarı yüksek olan yeşil kahve faydaları arasında zayıflatma özelliği ilk sıralara yerleşir. Buna göre büyük marketler ya da aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz yeşil kahve neye iyi gelir listeleyelim:
Kadın ve erkeklerin kilo kontrolünde kahvelerin etkilerini hepimiz biliyoruz. Başta Türk kahvesi olmak üzere farklı versiyonlardaki kahveleri tüketen kişiler yağ yakımının daha hızlı olduğunu bilir. Öte yandan daha önce yeşil kahve ile tanışmayan kişiler diğer kahvelerden daha hızlı etki ettiğini bilmeyebilirler. Kahvenin en saf hali olarak sunulan ve kesinlikle bir işlem görmeyen yeşil kahve zayıflama etkilerini hızlandırır. Bu durumu hızlandırmasının en büyük sebebi metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlaması, klorojenik ve kafein miktarının yüksek olmasıyla eşleştirebiliriz. Diyetisyen kontrolünde düzenli olarak tüketilen yeşil kahve formun korunmasında son derece olumlu etkiler bırakır.
Her gıda ve içecekte olduğu gibi yeşil kahvenin fazla tüketilmesi de zararlıdır. Oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz yeşil kahve için 1 yemek kaşığı kahveyi cezveye koyarak 1 su bardağı sıcak suyla birlikte demlemeye bırakın. Maksimum 4 – 5 dakika demlendikten sonra sıcak olarak tüketilmesi son derece faydalıdır. Günde maksimum 2 fincan tüketilebilecek olan yeşil kahvenin daha fazla tüketilmesi sağlıklı değildir. Günde 2 fincandan fazla tüketilen ve abartıya kaçan yeşil kahvenin olası zararları şunlardır:
Yeşil kahvenin faydaları ve zararları birbirinden farklıdır. Günlük olarak tüketebileceğiniz ancak abarttığınız anda zararlarının çoğalacağı yeşil kahveyi kesinlikle tüketmemesi gereken kişilerde mevcuttur. Mutlaka doktorunuz ya da diyetisyeninizle birlikte planlamanız gereken bu içecek türü için kullanması uygun olmayan kişiler şunlardır: