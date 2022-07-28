Yeşil Kahve Faydaları Nelerdir? Yeşil Kahve Neye İyi Gelir, Zayıflatır Mı, Kimler Kullanamaz?

Sağlıklı beslenme konusunda hayli dikkatli olan kişilerin aşina olduğu yeşil kahve besin değeri yüksek olan kahvelerden biridir. Keza normal koşullardan dışarıdan temin ettiğimiz kavrulmuş kahveler bu işlemler esnasında besin değerlerinde kayıp yaşarlar. Söz konusu yeşil kahve ise kavrulma işlemine maruz bırakılmadığından dolayı daha besleyicidir. Hele bir de diyet yapan kişilerin düzenli kullanımla daha hızlı kilo verdiğini tespit etmesinin ardından yeşil kahvenin popülerliği daha da artmıştır. Buna göre yeşil kahvenin faydaları nelerdir, kimlerin kullanması sakıncalı olabilir ve yeşil kahvenin zararları nelerdir sizler için araştırdık.

Yeşil Kahve Nedir, Neye İyi Gelir?

Kavrulmadan yeşil renkli olarak satışa sunulan kahve türüne yeşil kahve ismi verilir. İşleme maruz kalmadan, ham haliyle satılan bu kahve diğer kahve türlerine oranla daha besleyicidir. Kavrulma işlemlerine maruz kalmadığı için klorojenik asit miktarı yüksek olan yeşil kahve faydaları arasında zayıflatma özelliği ilk sıralara yerleşir. Buna göre büyük marketler ya da aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz yeşil kahve neye iyi gelir listeleyelim:

Yeşil kahve işlem görmeyen bir kahve türü olduğu için içeriğindeki kafein ve klorojenik asit oranı yüksektir. Bu iki bileşende hızlı kilo verilmesinde son derece etkilidir.

Kan şekerinin düzenlenmesinde etkilidir. Hatta diyabet riski bulunan kişiler üzerinden bu özel kahvenin araştırmaları hala yapılmaktadır.

Bazal metabolizmanın hızlandırılmasında son derece etkilidir.

Antioksidan özelliği son derece yüksektir. Hücre hasarının önlenmesine sebep olduğu için yaşlanma etkilerinin azaltılmasında son derece etkilidir.

Kan basıncını azaltma özelliği vardır.

Kötü huylu kolesterolü düşüren yeşil kahve iyi huylu kolesterolü yükseltir.

Bağışıklık sistemini destekleyen özelliği sebebiyle takviye olarak kullanılabilir.

Canlandırıcı etkisini enerji artırması ve zindelik vericiliğiyle bütünler.

Sinir sitemini uyarıcı etkisi vardır.

Beynin daha sağlıklı çalışmasına etki eder.

Serbest radikallerin vücutta yaratacağı zararlı etkilerin önlenmesini sağlar.

Yeşil Kahve Zayıflatır Mı?

Kadın ve erkeklerin kilo kontrolünde kahvelerin etkilerini hepimiz biliyoruz. Başta Türk kahvesi olmak üzere farklı versiyonlardaki kahveleri tüketen kişiler yağ yakımının daha hızlı olduğunu bilir. Öte yandan daha önce yeşil kahve ile tanışmayan kişiler diğer kahvelerden daha hızlı etki ettiğini bilmeyebilirler. Kahvenin en saf hali olarak sunulan ve kesinlikle bir işlem görmeyen yeşil kahve zayıflama etkilerini hızlandırır. Bu durumu hızlandırmasının en büyük sebebi metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlaması, klorojenik ve kafein miktarının yüksek olmasıyla eşleştirebiliriz. Diyetisyen kontrolünde düzenli olarak tüketilen yeşil kahve formun korunmasında son derece olumlu etkiler bırakır.

Yeşil Kahve Zararları

Her gıda ve içecekte olduğu gibi yeşil kahvenin fazla tüketilmesi de zararlıdır. Oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz yeşil kahve için 1 yemek kaşığı kahveyi cezveye koyarak 1 su bardağı sıcak suyla birlikte demlemeye bırakın. Maksimum 4 – 5 dakika demlendikten sonra sıcak olarak tüketilmesi son derece faydalıdır. Günde maksimum 2 fincan tüketilebilecek olan yeşil kahvenin daha fazla tüketilmesi sağlıklı değildir. Günde 2 fincandan fazla tüketilen ve abartıya kaçan yeşil kahvenin olası zararları şunlardır:

Gerginlik ve sinir durumlarında artış,

Baş ağrısı durumların daha sık yaşanması,

Mide bulantısı, kusma,

Huzursuzluk, uyku durumunda bozukluk,

Kaydı bozukluğu yaşamak,

Anksiyete gibi durumların yaşanmasına sebebiyet verme,

Tansiyonun yükselmesi,

Mide asidinde artışlar yaşanması,

Kulakta çınlamaların artması,

İshal.

Yeşil Kahveyi Kimler Kullanamaz?

Yeşil kahvenin faydaları ve zararları birbirinden farklıdır. Günlük olarak tüketebileceğiniz ancak abarttığınız anda zararlarının çoğalacağı yeşil kahveyi kesinlikle tüketmemesi gereken kişilerde mevcuttur. Mutlaka doktorunuz ya da diyetisyeninizle birlikte planlamanız gereken bu içecek türü için kullanması uygun olmayan kişiler şunlardır: