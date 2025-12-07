Yeşil kampüsüyle dünya sıralamasına girdi

Üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik uygulamalarının ve yeşil kampüs göstergelerinin değerlendirildiği uluslararası UI GreenMetric 2025 sıralamasında, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) dünya 201'incisi oldu. 2025 değerlendirmesinde HKÜ; Binalar ve Altyapı kategorisinde 1325, Enerji ve İklim kategorisinde 1675, Atık Yönetimi kategorisinde 1425, Su Yönetimi kategorisinde 750, Ulaşım Hizmetleri Yönetimi kategorisinde 1575, Araştırma ve Eğitim kategorisinde 1400 puan olmak üzere toplam 8 bin 150 puan elde etti. HKÜ böylece dünyanın 1745 yeşil ve çevreci üniversitesi arasında 201'inci, Türkiye'den katılanlar arasında 23'üncü, vakıf üniversitelerinde ise 5'inci sırada yer aldı.HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, "Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla kampüsümüzün enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini güneş enerjisinden karşılıyoruz. Çatılarımıza yerli üretim güneş panelleri kurarak kurulu gücümüzü 2.3 megavata çıkardık. Sıfır Atık belgesi almamız, kampüs genelinde 10 bine yakın fidan dikmemiz, bisiklet yolları ve yağmur suyu toplama sistemleri oluşturmamız, çevreye duyarlı yaklaşımımızın somut örnekleridir. Hedefimiz; gelecek yıl ilk 150 üniversite arasına girmek" dedi.