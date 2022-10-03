Yeşil Reçeteli İlaçlar Nelerdir? Yeşil Reçeteli İlaç Ne Demek, Kimlere Verilir ve Neye Engel?

Doktorların hastalara verdiği ilaçlar arasında yer alan yeşil reçeteli ilaçların neler olduğu sıklıkla araştırılmıştır. Özel veya devlet hastanelerinde doktor tarafından verilen ilaçlar çeşitlilik göstermiştir. Doktorların bazı hastalıklar için verdiği ilaçlar, farklı renk reçetelere göre değişkenlik içerir. Doktor tarafından yeşil reçeteli ilaç verildiğinde, bu tür ilaçlar ne demek sorusunun yanı sıra kimlere verilir ve neye engel soruları da önem arz etmiştir. Yeşil reçeteli ile kırmızı reçeteli ilaçlar arasında farkın ne olduğu ve bu tür ilaçlarda kaç kutu verildiği de araştırılmıştır. Diğer reçetelerden farklı olarak yeşil reçeteli ilaçların ne olduğu ve bu ilaçların ne anlama geldiği hakkında merak edilenler yazımızın devamında sizlerle.

Yeşil Reçeteli İlaçlar Nelerdir

Doktorlar tarafından yazılan yeşil reçeteli ilaçlar nelerdir sorusu, sıklıkla araştırılan konular arasında yer almıştır. Bu tür ilaçlar, bağımlılık yapabilecek ilaçları içeren bir reçete çeşididir. Yeşil reçeteli ilaçlar özellikle tedavi amaçlıdır ve doktor kontrolünün dışında kullanılması uygun değildir. Sonuç olarak reçetesiz bu tür ilaçlara erişmek mümkün değildir. Bağımlılık etkisi yapabilen yeşil reçeteli ilaçlar şu şekildedir;

ANSIOX

AS-ALPRALAM

ATIVAN EXPIDET

BAXANT PLUS

BEGOLIN PLUS

CODEFEN

CONTRAMAL

CONTRATEK

DALIZOM

DEMIZOLAM

DIAKSI

DIAPAM

DIAZEM

DIAZEPAM DESITIN

DILEMY

DOLIZOM

DOREN

DORMICUM

DUAMOL

EKIPENTAL

FENOKODIN

FIXDOL

GABADAY

GALARA

GEBBRA

GERICA

HYP - IMO - KET - KLI - LIB

LIR

LIZAN

LUM

LYPRE

LYRICA

MADOL

MIDAJECT

MIDOLAM

MILOZ

NEOGABA

NERVIUM

NEURICA

NEUROBER

NORAFIT

PADEN

PAGADIN

PAGAMAX

PENTAL

PERGE

PIGUS

PIREPSIL

PRECOBAL

PRELICA

PREPLUS

RAMADEX

REGAPEN

RIVOCLON

RIVOTRIL

ROLADOL

SEDAZOLAM

SEDEVER

SEDOZOLAM

SLABINA

SNAPLINE

SPESICOR

STABINA

STABLON

SYMRA

TRADOLEX

TRAMADOLOR

TRAMOSEL

TRANXILENE

ULTRAMEX

XANAX

ZALDIAR

ZENIXA

ZOLAMID

Yeşil Reçeteli İlaçlar Kaç Kutu Verilir

Yeşil reçeteli ilaçların kaç kutu şeklinde verildiği de merak edilenler arasındadır. Bu tür ilaçların tüm formlarının reçetelendirilmesinde, her bir yeşil reçeteye aynı şekilde etkin maddeyi içeren ilaçlardan en fazla iki kutu yazılır.

Kırmızı ve Yeşil Reçete Farkı Nedir

Doktorların yazmış olduğu reçeteler, ilaçların türüne ve özelliğine göre değişiklik göstermiştir. Yeşil reçeteden farklı olarak kırmızı reçete de bazı ilaçları kapsayan bir reçete türüdür. Kırmızı ve yeşil reçete farkı ne olduğu da merak edilenler arasında yer almıştır. Kırmızı reçeteli ilaçlar uyuşturucu özelliğine sahip ilaçlardır. Bu tarz uyuşturucu özelliğine sahip ilaçlar sadece kırmızı reçete ile verilmektedir. Bundan farklı olarak yeşil reçeteli ilaçlar ise bağımlılık yapıcı maddeler içermiştir.