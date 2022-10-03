Yeşil Reçeteli İlaçlar Nelerdir? Yeşil Reçeteli İlaç Ne Demek, Kimlere Verilir ve Neye Engel?

Doktorların hastalara verdiği ilaçlar arasında yer alan yeşil reçeteli ilaçların neler olduğu sıklıkla araştırılmıştır. Özel veya devlet hastanelerinde doktor tarafından verilen ilaçlar çeşitlilik göstermiştir. Doktorların bazı hastalıklar için verdiği ilaçlar, farklı renk reçetelere göre değişkenlik içerir. Doktor tarafından yeşil reçeteli ilaç verildiğinde, bu tür ilaçlar ne demek sorusunun yanı sıra kimlere verilir ve neye engel soruları da önem arz etmiştir. Yeşil reçeteli ile kırmızı reçeteli ilaçlar arasında farkın ne olduğu ve bu tür ilaçlarda kaç kutu verildiği de araştırılmıştır. Diğer reçetelerden farklı olarak yeşil reçeteli ilaçların ne olduğu ve bu ilaçların ne anlama geldiği hakkında merak edilenler yazımızın devamında sizlerle.
Yeşil Reçeteli İlaçlar Nelerdir
Doktorlar tarafından yazılan yeşil reçeteli ilaçlar nelerdir sorusu, sıklıkla araştırılan konular arasında yer almıştır. Bu tür ilaçlar, bağımlılık yapabilecek ilaçları içeren bir reçete çeşididir. Yeşil reçeteli ilaçlar özellikle tedavi amaçlıdır ve doktor kontrolünün dışında kullanılması uygun değildir. Sonuç olarak reçetesiz bu tür ilaçlara erişmek mümkün değildir. Bağımlılık etkisi yapabilen yeşil reçeteli ilaçlar şu şekildedir;
ANSIOX
AS-ALPRALAM
ATIVAN EXPIDET
BAXANT PLUS
BEGOLIN PLUS
CODEFEN
CONTRAMAL
CONTRATEK
DALIZOM
DEMIZOLAM
DIAKSI
DIAPAM
DIAZEM
DIAZEPAM DESITIN
DILEMY
DOLIZOM
DOREN
DORMICUM
DUAMOL
EKIPENTAL
FENOKODIN
FIXDOL
GABADAY
GALARA
GEBBRA
GERICA
HYP - IMO - KET - KLI - LIB
LIR
LIZAN
LUM
LYPRE
LYRICA
MADOL
MIDAJECT
MIDOLAM
MILOZ
NEOGABA
NERVIUM
NEURICA
NEUROBER
NORAFIT
PADEN
PAGADIN
PAGAMAX
PENTAL
PERGE
PIGUS
PIREPSIL
PRECOBAL
PRELICA
PREPLUS
RAMADEX
REGAPEN
RIVOCLON
RIVOTRIL
ROLADOL
SEDAZOLAM
SEDEVER
SEDOZOLAM
SLABINA
SNAPLINE
SPESICOR
STABINA
STABLON
SYMRA
TRADOLEX
TRAMADOLOR
TRAMOSEL
TRANXILENE
ULTRAMEX
XANAX
ZALDIAR
ZENIXA
ZOLAMID
Yeşil Reçeteli İlaçlar Kaç Kutu Verilir
Yeşil reçeteli ilaçların kaç kutu şeklinde verildiği de merak edilenler arasındadır. Bu tür ilaçların tüm formlarının reçetelendirilmesinde, her bir yeşil reçeteye aynı şekilde etkin maddeyi içeren ilaçlardan en fazla iki kutu yazılır.
Kırmızı ve Yeşil Reçete Farkı Nedir
Doktorların yazmış olduğu reçeteler, ilaçların türüne ve özelliğine göre değişiklik göstermiştir. Yeşil reçeteden farklı olarak kırmızı reçete de bazı ilaçları kapsayan bir reçete türüdür. Kırmızı ve yeşil reçete farkı ne olduğu da merak edilenler arasında yer almıştır. Kırmızı reçeteli ilaçlar uyuşturucu özelliğine sahip ilaçlardır. Bu tarz uyuşturucu özelliğine sahip ilaçlar sadece kırmızı reçete ile verilmektedir. Bundan farklı olarak yeşil reçeteli ilaçlar ise bağımlılık yapıcı maddeler içermiştir.