Yeşil sahada anlamlı buluşma: Efsaneler doktorlar için krampon giydi

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan Yedikule Metin Kurt Spor Tesisleri'nde 13 Mart akşamı gerçekleşen müsabaka, sağlıklıkçıları ve spor dünyasını bir araya getirdi. Etkinliğin onur konuğu olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, doktorlara moral vermek amacıyla düzenlenen maçın başlama atışını bizzat gerçekleştirdi.

EFSANELER DOKTORLAR İÇİN KRAMPON GİYDİ

Zeytinburnu Kazlıçeşme'de gerçekleşen dev organizasyonda, Türk futboluna yön veren efsane isimler doktorlar için sahaya çıktı. Şöhretler takımında Ziya Doğan, Tarık Daşgün, Cüneyt Tanman, Zekeriya Alp, Ahmet Akçan ve Bülent Ünder gibi isimler yer alırken; sanatçı Coşkun Sabah da takımdaki yerini aldı. Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı Ertuğrul Dilek ve Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz de bu anlamlı gecede doktorları yalnız bırakmadı. Maçın hakemi Eski FIFA kokartlı Kartal oldu.

90 DAKİKALIK MÜCADELE

Eski hakemler ve spor medyasının tanınmış isimlerinin de katılımıyla renklenen mücadele tam 90 dakika sürdü. Oldukça çekişmeli ancak dostane bir atmosferde geçen müsabakada, doktorlar ve futbolun ustaları hünerlerini sergiledi.

"MAÇI SAĞLIK KAZANDI"

Gecenin sonunda skor tabelasından ziyade dostluk ve bayram coşkusu ön plandaydı. Sahadaki kıyasıya mücadele eğlenceli görüntülere sahne oldu. İki takımın berabere kaldığı maç sonrası Yedikule Göğüs Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, bu tür etkinliklerin hekimler arasındaki motivasyonu ve mesleki dayanışmayı zirveye taşıdığını belirterek "Skor ne olursa olsun, bu gece maçı sağlık kazandı!" Dedi. Etkinlik, Bakan Memişoğlu ve tüm katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle gerçekleşen etkinliğe katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu o anları sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Paylaşımında şu sözlere yer verdi;

Santrayı biz yaptık, gerisini şifacı ellere bıraktık! Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen futbol turnuvasını ziyaret ederek takımlarımızın heyecanına ortak olduk. Toplumumuza örnek olan, sporun birleştirici gücüyle bu özel günü kutlayan tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Skor ne olursa olsun, kazanan her zaman sağlık olsun!