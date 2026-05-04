Yeşil sahalarda "talimat" skandalı! 4-1'den 5-4'e dönen maç için savcılıktan flaş karar

Giriş Tarihi: 4.05.2026 13:37

Bölgesel Amatör Lig’de oynanan Kurtalanspor - Şırnak Petrolspor karşılaşmasında yaşananlar "bu kadarı da olmaz" dedirtti. Takımı 4-1 öndeyken sahaya inen başkanın "maçı kaybedin" dediği iddiası ve ardından gelen goller, yargıyı harekete geçirdi. İşte soruşturmanın detayları...

Dün Siirt'te oynanan Kurtalanspor - Şırnak Petrol arasında oynanan maçta skandal bir olay yaşandı. Maçın 70. dakikasında Şırnak Petrol, Kurtalan karşısında 4-1 öndeyken Şırnak Spor Başkanı'nın yedek kulübesine giderek takıma "maçı kaybedin" talimatı verdiği ve bu anların kameraya yansıdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

20 DAKİKADA 4 GOLLE LİGDE KALDI

İddiaya göre bu talimattan sonra Kurtalanspor, son 20 dakikada tam 4 gol atarak maçı 5-4 kazandı. Ev sahibi takım 4-1 geriden gelip maçı 5-4 üstünlükle tamamladı ve bu sayede küme düşmeden ligde kaldı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Maç sonucunu hatta ligin kaderini etkilediği iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Futbolda bahis ve şike soruşturmalarını yürütülen Başsavcılık, re'sen soruşturma başlatarak olayı derinlemesine incelemeye başladı.

Musa Talha Demirel - Editör
