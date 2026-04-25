Yeşil şehir küllerinden yeniden doğdu

Bursa'da, temmuz ayında 6 bin futbol sahası büyüklüğünde 4 bin 240 hektar ormanın küle döndüğü Harmancık yangınında yaralar kısa sürede sarıldı. Harmancık ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde kilometrelerce alanın küle döndüğü, yeşilin yerini gri ve siyah tonların almasından kısa bir süre sonra, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede bölgede yürütülen iyileştirme çalışmaları dikkat çekti. Yangından zarar gören alanlarda 970 hektar tabii tensil, 2 bin 153 hektar suni tensil, bin 87 hektar ağaçlandırma ve 99 hektar rehabilitasyon çalışması gerçekleştirildi. 1 milyon 617 bin 921 fidan toprakla buluşturulurken 17 bin kilogram tohum ekildi. Uzmanlar, bu büyüklükteki bir çalışmanın erozyonla mücadele ve yeniden yeşillendirme açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

