Yeşil vatan için üst düzey güvenlik önlemleri

Türkiye'de geçen yıl çıkan 3 bin 224 orman yangınından bin 933'ü ihmal, dikkatsizlik, kasıt ve kazadan çıktı. Yangınlardan 81 bin 473,46 hektar etkilendi. Geçen sene çıkan yangınlardan en çok etkilenen illerin başında 321 yangınla İzmir geldi. İzmir'i sırayla Şanlıurfa, Muğla, İstanbul ve Antalya izledi. Orman yangınlarıyla mücadele hazırlıklarını tamamlayan Orman Genel Müdürlüğü, bu yıl orman yangınlarıyla 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile mücadele edecek. Geçen seneye kıyasla filoya dahil olan 1 uçak ve 14 helikopterle havadan müdahale kapasitesi de 462 tona ulaştı.

ALINACAK TEDBİRLER

Özellikle Kurban Bayramı ve yaz aylarında ormanlık alanda mangal yakılmamalı.

En küçük duman görüldüğünde hemen Orman Yangını İhbar Hattı 177 veya 112 aranmalı.

Kuru otların olduğu yol kenarlarına araç park edilmemeli.

Cam şişelerin yangın çıkarma ihtimaline karşı ormanlık alanlara ya da yol kenarlarına çöp atılmamalı.

Sigara izmaritleri araçtan aşağıya atılmamalı.

Rüzgârın yön değiştirmesiyle kontrolden çıkarak ormanlara sıçrayıp yangınlara sebep olduğu için anız yakılmamalı.