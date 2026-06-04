Yeşil Vatan neferi İmam Hüseyin

Aksaray
'da 4 yıl önce Sultanhanı ilçesine bağlı Yeşiltömek köyüne imam olarak atanan Hasan Hüseyin Altan (28), Türkiye'nin en kurak yerlerinden biri olan bölgede ilk iş olarak ağaçlandırma seferberliği başlattı. Cemaat ve özellikle çocuklarla birlikte kolları sıvayan Altan, 3 yıl gibi bir sürede 3 farklı alanda 2 bin fidanı toprakla buluşturmayı başardı. Traktör kullanan, kazma kürekle toprağı kazan, fidanları sulayan Altan, bozkırı yeşertti. Altan, fidan dikiminin yanı sıra ata tohumu projesi, camilerin bakım ve tadilatı projesi, ikram köşesi, tarihi mekânlara ziyaret, ihtiyaç sahiplerine yardım, engelsiz gönüller projesi, geri dönüşüm projesi, gençlik buluşması projesi, sokak hayvanları projesi, dini ve geleneksel oyunlar projeleriyle de başta çocuklar olmak üzere herkesi sosyal aktivitelerle buluşturuyor. Aynı zamanda kaligrafi sanatçısı da olan Altan, başta kendi camisi olmak üzere birçok cami ve mescidin duvarlarını da motiflerle süslüyor.