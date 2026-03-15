Yeşil vatan şehidine anlamlı vefa

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) uçak mühendisi olarak görev yapan Muharrem Can, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gönüllü olarak katıldığı AKUT ekibiyle birlikte gittiği Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında alevlerin arasında kalarak şehit düşmüştü. Türk Kızılay Karatay Şubesi, Muharrem Can'ın anısına anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi 100 çocuğun yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bayramlıkları alındı. Çocuklar, gönüllüler tarafından sabah evlerinden alınarak getirildikleri mağazada dilediği kıyafetleri seçtiler. Çocukların mutlulukları yüzlerinden okunurken, etkinlikte Muharrem Can'ın babası İbrahim Can da hazır bulundu.Türk Kızılay Karatay Şube Başkanı Serkan Yayla, "Daha önce Şehit Polis Memuru Erkan Kurşun, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, Şehit Polis Memuru Aybars Musa Ergin anısına bu etkinliği gerçekleştirmiştik. Şimdi ise şehidimiz Muharrem Can'ın anısına bu anlamlı etkinliği gerçekleştiriyoruz." dedi.