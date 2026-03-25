Yeşil Vatanda hedef 600 milyon fidan

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Türkiye'nin birçok noktasında fidan dikme etkinlikleri düzenlendi. Antalya Valiliği'nin Muratpaşa ilçesindeki Güzeloba Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine minik öğrenciler de katıldı. Etkinlikte konuşan Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran "Ormanlar sadece ağaçlardan ibaret değil. Hayatın, nefesin ve geleceğin güvencesi" dedi. Etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, 44 dönümlük alana 25 çeşit fidan dikti. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, geçen yıl 517 milyon fidan dikildiğini belirterek, "BM'nin 2025 yılı Dünya Orman Varlığı Raporu'nda ülkemiz orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında 6'ncı sıradan 4'üncü sıraya çıkarak yükselişini devam ettirmiş oldu. Yıllık ortalama 118 bin hektar orman alanını artırmış olarak kayıtlara geçtik. 2026 ile alakalı da Sayın Cumhurbaşkanımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde 2026 yılı 11 Kasım'ına kadar bir hedef belirleyip talimatlandırdılar. İnşallah 2026 yılı 11 Kasım'ına kadar 600 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmuş olacağız. Böylelikle orman varlığımızı artırırken bir taraftan da yeni karbon yutak alanları tesis etmiş olacağız" dedi. AA

ERCİYES 15 YILDA YEŞİLLENDİRİLDİ

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı'ndaki 5 bin 750 hektar alana, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'nce 2011 yılından itibaren yaklaşık 7 milyon fidan dikildi. Ekipler diktikleri fidanların kontrollerini de gerçekleştiriyor.