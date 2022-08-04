Yeşil Zeytin Faydaları Nelerdir? Yeşil Zeytin Neye İyi Gelir, Yararları Ve Zararları Neler?

Etli yapısıyla dikkat çeken kimi zaman baharatlı kimi zamanda ekşi olarak tüketilen yeşil zeytin, ülkemizde Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde üretilir. Şubat gibi hasadı yapılmaya başlayan ve tadıyla pek kişiyi mest eden yeşil zeytin bilmediğimiz pek çok faydayı da sağlıyor. A, C ve E vitamini açısından zengin olan yeşil zeytin öte yandan yağ, kalsiyum, protein, klor, fosfor, magnezyum ve kükürt minerallerine sahip. Bu kadar zengin içerikli bir kahvaltılık olarak karşımıza çıkan yeşil zeytinin faydaları nelerdir, yeşil zeytin neye iyi gelir teker teker sizler için inceledik.
Şifalı bitkiler arasında yer alan zeytin ağacı birden fazla alanda karşımıza çıkabiliyor. Sıvı yağ olarak tüketimini saymazsak meyvesiyle kahvaltı sofralarını süsleyen zeytin ağacı öte yandan yapraklarıyla da faydalı içecekler arasına girebiliyor. Özellikle meyvesini yani yeşil zeytini ele alırsak zengin içeriğiyle hangi rahatsızlıklara iyi geliyor hemen listeleyelim:
Kahvaltı sofralarının eksik edilmeyen besinlerinden biri olan yeşil zeytin birbirinden farklı faydalarıyla dikkat çekiyor. Her yaş grubunun severek tüketebileceği yeşil zeytin aslında siyah zeytinin ham hali olarak karşımıza çıkar. Farklı yöntemler kullanılarak hazırlanan ve yüzyıllardır vazgeçilemeyen besinlerden biri olan yeşil zeytinin faydaları şunlardır:
Yeşil zeytin birçok rahatsızlığa iyi gelen faydalı besinler içeren kahvaltılıkların başında gelir. Günün hemen hemen her saatinde severek tüketebileceğiniz yeşil zeytin besin değeri olarak oldukça zengindir. Diyet listelerinden genellikle 5 adet olarak sınırlandırılan yeşil zeytin adet başına şu besin değerlerini içerir:
1 adet yeşil zeytin; 6 (kcal) kalori / 0,06 gram protein/ 0,11 gram karbonhidrat/ 0,08 mg demir/ 0,54 gram yağ / 84 mg sodyum / 1,8 mg potasyum / 3,6 mg kalsiyum barındırır. Genel olarak alerjik bir reaksiyon olmadığı takdirde herhangi bir zararı bulunmaz. Öte yandan çok fazla tüketildiğinde bazen ishal ve mide ekşimesine neden olabilir. Lakin küçük bir kâse yeşil zeytinin günlük olarak tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmaz. Yaş sınırlaması bulunmadığı için çocuklarda da düzenli zeytin tüketimi sağlanabilir.