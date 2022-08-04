Yeşil Zeytin Faydaları Nelerdir? Yeşil Zeytin Neye İyi Gelir, Yararları Ve Zararları Neler?

Etli yapısıyla dikkat çeken kimi zaman baharatlı kimi zamanda ekşi olarak tüketilen yeşil zeytin, ülkemizde Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde üretilir. Şubat gibi hasadı yapılmaya başlayan ve tadıyla pek kişiyi mest eden yeşil zeytin bilmediğimiz pek çok faydayı da sağlıyor. A, C ve E vitamini açısından zengin olan yeşil zeytin öte yandan yağ, kalsiyum, protein, klor, fosfor, magnezyum ve kükürt minerallerine sahip. Bu kadar zengin içerikli bir kahvaltılık olarak karşımıza çıkan yeşil zeytinin faydaları nelerdir, yeşil zeytin neye iyi gelir teker teker sizler için inceledik.

Yeşil Zeytin Neye İyi Gelir, Kimler Tüketmeli?

Şifalı bitkiler arasında yer alan zeytin ağacı birden fazla alanda karşımıza çıkabiliyor. Sıvı yağ olarak tüketimini saymazsak meyvesiyle kahvaltı sofralarını süsleyen zeytin ağacı öte yandan yapraklarıyla da faydalı içecekler arasına girebiliyor. Özellikle meyvesini yani yeşil zeytini ele alırsak zengin içeriğiyle hangi rahatsızlıklara iyi geliyor hemen listeleyelim:

Şeker hastaları için doğal bir kan şekeri düşürücüdür.

Karaciğerin düzgün çalışmasında çok etkilidir.

Bağırsak solucanlarının düşmesinde hayli etkilidir.

Böbreklerde ciddi sorunlara neden olan kum ve taşın düşmesine yardımcı olur.

Safrayı artırma özelliği mevcuttur.

Sıtma tedavisinde etkilidir.

Hepatit B rahatsızlığında ek destek oluşturur.

Başta soğuk algınlığı olmak üzere Zatürre gibi ciddi rahatsızlıklarda etkilidir.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında tedavi edici özelliği bulunur.

Hemoroit tedavisinde destekleyicidir.

Kabızlık sorununa iyi geldiği için çoğu bağırsak rahatsızlığında olumlu etkileri vardır.

Sarılık rahatsızlığının tedavisinde etkileri gözlenmiştir.

Midenin sağlıklı bir şekilde kalmasında etkilidir.

Yüksek tansiyonun düşmesinde etkiler bulunur.

Yeşil Zeytinin Bilinmeyen Faydaları

Kahvaltı sofralarının eksik edilmeyen besinlerinden biri olan yeşil zeytin birbirinden farklı faydalarıyla dikkat çekiyor. Her yaş grubunun severek tüketebileceği yeşil zeytin aslında siyah zeytinin ham hali olarak karşımıza çıkar. Farklı yöntemler kullanılarak hazırlanan ve yüzyıllardır vazgeçilemeyen besinlerden biri olan yeşil zeytinin faydaları şunlardır:

Hücrelerin yenilenmesinde etkileri bulunduğu için cildin daha geç yaşlanmasını sağlar.

Bebekler ve çocuklarda vücut gelişimini destekleyen bir yapısı bulunur.

Tok tutma özelliği bulunduğu için özellikle form tutma amacıyla diyet yapanlara önerilir.

Baş ağrısının etkilerini azaltma gibi önemli bir etkiye sahiptir.

Enerji verme özelliğinden dolayı cinsel gücü artırmada etkileri bulunur.

Beyin ve kemik gelişiminde fazlasıyla etkilidir.

İçeriğindeki A vitamini sayesinde başta katarakt olmak üzere çeşitli göz rahatsızlıklarının önüne geçer.

İltihaplanmalarla başa çıkabilme özelliği nedeniyle kanser gibi ciddi rahatsızlıkların oluşunu engeller.

Kolon kanseri, ishal ve kabızlık için düzenli tüketilmesi faydalı olur.

Eklem ve romatizmal ağrıların etkilerini yavaşlatır.

Karaciğer yağlanmasına etki ettiği için başta sivilce oluşumu olmak üzere çeşitli cilt sorunlarının önüne kolayca geçebilir.

Yeşil Zeytinin Zararı Var Mı? Ne Kadar Tüketilmeli?

Yeşil zeytin birçok rahatsızlığa iyi gelen faydalı besinler içeren kahvaltılıkların başında gelir. Günün hemen hemen her saatinde severek tüketebileceğiniz yeşil zeytin besin değeri olarak oldukça zengindir. Diyet listelerinden genellikle 5 adet olarak sınırlandırılan yeşil zeytin adet başına şu besin değerlerini içerir:

1 adet yeşil zeytin; 6 (kcal) kalori / 0,06 gram protein/ 0,11 gram karbonhidrat/ 0,08 mg demir/ 0,54 gram yağ / 84 mg sodyum / 1,8 mg potasyum / 3,6 mg kalsiyum barındırır. Genel olarak alerjik bir reaksiyon olmadığı takdirde herhangi bir zararı bulunmaz. Öte yandan çok fazla tüketildiğinde bazen ishal ve mide ekşimesine neden olabilir. Lakin küçük bir kâse yeşil zeytinin günlük olarak tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmaz. Yaş sınırlaması bulunmadığı için çocuklarda da düzenli zeytin tüketimi sağlanabilir.