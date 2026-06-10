Gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Yeşilay Esenyurt Gençlik Merkezi açıldı. Merkez, gençlerin bağımlılıklardan uzak ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla eğitim, sanat, kültür ve sosyal gelişim alanlarında çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

"ESENYURT'UN HER MAHALLESİNE GİRECEĞİZ"

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bağımlılık meselesi sadece bağımlı olan insana zarar vermez, bütün topluma zarar verir. Türkiye'nin 105 noktasında Yeşilay danışmanlık merkezimiz var. İstanbul'da bizim için en önemli yer Esenyurt. Her yerde çalışmamız lazım ama Esenyurt'ta daha da çalışmamız lazım. Şu an tohum saçıyoruz. İnşallah attığımız adımların meyvesini hep beraber göreceğiz. Sözümüzün arkasındayız. Esenyurt'un her mahallesine girecek, her sokağında yer alacağız."

BELEDİYEDEN ANLAMLI HEDİYE

Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy ise, konuşmasında çocuklara ve gençlere dokunmak gerektiğini hatırlatarak, Yeşilay Gençlik Merkezi'nde bulunan Kafe 1920'ye mobil kahve makinesi hediye ettiklerini duyurdu.

DÜNYA KUPASI COŞKUSU YEŞİLAY'LA YAŞANACAK

14 Haziran sabahı Sepetçiler Kasrı'nda bulunan Yeşilay Genel Merkezi'nde, A Millî Takımımızın 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı karşılaşma hep birlikte dev ekranda izlenecek. Maç heyecanının ardından 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak binlerce genç pedal çevirirken, İstanbul'daki tur Sepetçiler Kasrı'ndan başlayarak Karaköy, Beşiktaş, Balat ve Eyüpsultan güzergâhından geçerek yeniden Sepetçiler Kasrı'nda sona erecek.