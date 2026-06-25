Yeşilay’a başvuranların yüzde 92’sı alkolü bıraktı

Türkiye Yeşilay
Alkol Araştırma Raporu, İstanbul'da yapılan programla kamuoyuyla paylaşıldı. Programa Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rabia Bilici, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tülay Eren ve Türk Karaciğer Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nurdan Tözün katıldı. Rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Dinç, "81 ilde Yeşilay danışmanlık merkezi var. Geçen sene 1500'den fazla insan alkolü bırakmak için başvurmuş ve her 100 kişiden 92'si alkolü bırakmış" şeklinde konuştu. Bağımlılıkla mücadelenin terörle mücadele kadar önemli olduğunu belirten Dinç, "Alkol, problemleri daha da artırıyor" dedi. Rapora göre, alkol kullanımına başlama nedenleri büyük çoğunlukla arkadaş etkisi, merak ve eğlence. Bağımlıların, sosyal kabul görmek için alkole başladığının altını çizen Dinç, "İnsanların birçoğu 18 yaşından önce alkole başlamış. 15 yaşından önce alkol kullanmaya başlayanların bağımlı olma riski 4 kat daha fazla" dedi. Raporda, alkol kullananların yarısının ilk deneyimini 18 yaşından önce yaşadığı belirtildi.