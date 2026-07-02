Yeşilay’dan bağımlılıklara karşı sağlıklı yaşam etkinliği

Türkiye Yeşilay Cemiyeti
, bağımlılıklardan uzak sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla 81 ilde eş zamanlı spor etkinlikleri düzenledi. 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında düzenlenen "Sporla Güçlen, Sağlıklı Yaşa" temalı etkinliklerde sporun çocukları bağımlılıklardan koruyucu rolüne dikkat çekilerek çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasının önemine değinildi. Etkinlik İstanbul'da Sepetçiler Kasrı'nda yaklaşık 750 çocuğun katılımıyla yapıldı.