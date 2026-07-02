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Giriş Tarihi: 2.07.2026

Yeşilay'dan bağımlılıklara karşı sağlıklı yaşam etkinliği

Yeşilay’dan bağımlılıklara karşı sağlıklı yaşam etkinliği
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Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıklardan uzak sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla 81 ilde eş zamanlı spor etkinlikleri düzenledi. 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında düzenlenen "Sporla Güçlen, Sağlıklı Yaşa" temalı etkinliklerde sporun çocukları bağımlılıklardan koruyucu rolüne dikkat çekilerek çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasının önemine değinildi. Etkinlik İstanbul'da Sepetçiler Kasrı'nda yaklaşık 750 çocuğun katılımıyla yapıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ #YEŞİLAY

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Yeşilay'dan bağımlılıklara karşı sağlıklı yaşam etkinliği
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