Yeşilay’dan Başsavcı Çetin’e bağımlılıkla mücadele ziyareti

Yeşilay Kırıkkale Şubesi, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette Şube Başkanı Yusuf Çalık ile Kadın Komisyonu Başkanı, şube sorumlusu, YEDAM personeli ve Genç Yeşilay Kulüp Başkanı yer aldı. Şube Başkanı Çalık, Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele çalışmaları ve YEDAM'ın faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, "Bağımsızlık Seferberliği" ve Adalet Bakanlığı ile yapılan iş birliği protokolüne ilişkin destek talep etti. Çalık, bağımlılıkla mücadelenin toplum sağlığı açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Başsavcı Akın Çetin, Yeşilay'ın çalışmalarını takdir ettiğini ifade ederek, "Bağımlılıklarla mücadelede Yeşilay, ülkemiz ve dünya için önemli bir görevi üstleniyor. Bu çalışmalara destek vermekten memnuniyet duyarız," dedi.