Yeşilay’dan seferberlik

"Hepimiz için bağımsız gelecek" sloganıyla yürütülecek 'Bağımsızlık Seferberliği'nin yol haritası dün Atatürk Kültür Merkezi'nde kamuoyuna açıklandı. Bağımlılıklarla mücadelede Yeşilay'la omuz omuza verdiklerini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Evlatlarımızı her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak bizim kırmızı çizgimizdir. Yeşilay, bağımlılıkla mücadelenin onurlu duruşudur. Bakanlık olarak bu büyük seferberlik hareketini desteklemekten onur duyuyoruz. Bu iki 'bağımlılık savaşçısı' omuz omuza veriyor. 'Bağımsızlık Seferberliği', bağımlılıkla mücadelede yeni bir milat olacak" dedi.Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç de "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız, bağımlılık endüstrisinin birinci hedefi konumunda. Özellikle gençler arasında madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı dikkat çekiyor. Ülkemizin her köşesinde eşzamanlı yürüteceğimiz eğitimler, farkındalık çalışmaları ve saha faaliyetleriyle, doktorlarımız, öğretmenlerimiz, esnafımız, eczacılarımız, toplumun kılcal damarları olan mahallelerimizin temsilcileri muhtarlarımız ve daha birçok paydaşımız aracılığıyla insanımızın yanında olmak adına kapı kapı gezeceğiz. Kendilerini ve ailelerini bağımlılıklardan nasıl koruyacaklarını anlatacağız" ifadelerini kullandı. 81 ilde eşzamanlı başlatılan seferberliğe kamuoyunun dikkatini çekmek için İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri yeşil renkle ışıklandırıldı. SABAH