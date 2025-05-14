Yeşilay’dan tüm dünyaya bağımlılıkların önlenmesi çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nin açılış töreni, Emine Erdoğan'ın tebrik mektubu ile başladı. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in başkanlık yaptığı kongreye, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Mücahit Öztürk de katıldı. Kongre dijital oyun, sosyal medya, kumar ve pornografi gibi davranışsal bağımlılıklar üzerine bilimsel tartışmalara ev sahipliği yaptı. Kongrede, bu bağımlılıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu konularında en güncel araştırmalar ve uygulamalar masaya yatırıldı.





DÜNYA ÇAPINDA UZMANLAR

2 gün süren kongrenin konuşmacıları arasında uluslararası arenada bağımlılıklar alanında otorite olarak görülen, Prof. Marc Potenza, Prof. Hae Kook Lee, Doç. Charles Livingstone, Dr. Beáta Bőthe, Prof. David C Hodgins, Doçent Joshua Grubbs, Dr. Sabrina Molinaro, Prof. Emmanuel Kuntsche, Prof. Attila Szabo ve Dr. Kristiana Siste Kurniasanti gibi isimlerin yanı sıra pek çok uluslararası bilim insanı yer aldı.

YALE'DEN BAHİS UYARISI

Kongre konuşmacılarından Yale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Marc Potenza, teknoloji bağımlılığına ilişkin olarak "Günümüzde özellikle internetin yaygınlaşmasıyla birlikte davranışsal bağımlılıklar alanında da dikkate değer değişimler oldu. İnternete erişimin kolaylaşması, bahsin sporda ve medya içeriklerinde daha fazla yaygınlaşmasına sebep oldu'' uyarısında bulundu.

ERGENLER RİSK ALTINDA

Dr. Sabrina Molinero ise "Bugünün Z kuşağı ergenleri, dijital ve davranışsal bağımlılıkların günlük yaşamla iç içe geçtiği bir dünyada yaşamaktadır. Sosyal medya, oyun ve dijital kumarın yükselişi yeni bağımlılık yapıcı alışkanlıklar yarattı" değerlendirmesinde bulundu. Prof. Attila Szabo, yeni bir bağımlılık türü olarak tartışılan egzersiz bağımlılığına ilişkin "Kişilerin stresle başa çıkabilmek amacıyla spora yönelebildikleri, egzersiz yapamadıklarında ise daha fazla stresin ortaya çıkabileceği" yorumunu yaptı.