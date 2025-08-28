Yeşilay’ın bağımlılık mücadelesi dünyaya açılıyor: Dünya Sağlık Örgütü ile yarın ’iyi niyet’ antlaşması imzalanacak

Yeşilay Cemiyeti ile Dünya Sağlık Örgütü'nün sürdürdüğü iş birliğini yazılı hale getirilmesi amacıyla 29 Ağustos tarihinde İyi Niyet Anlaşması imzalanacak. Gençler başta olmak üzere toplumun her kesiminin sağlığının korunması ve geliştirilmesine odaklanan bu İyi Niyet Anlaşması, bağımlılık yapan maddelere ve davranışlara karşı koruyucu önlemlerin güçlendirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve Yeşilay ile taraflar arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğinin geliştirilmesi için ortak bir zemin oluşturacak. Anlaşma kapsamında uluslararası sağlık ve önleme stratejilerinin yaygınlaştırılması ve uygulanması, kanıta dayalı önleyici politikaların desteklenmesi, gençlerin bağımlılık risklerinden korunmasına yönelik iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, karşılıklı bilgi paylaşımı, ortak programlar ve dayanışma mekanizmalarının güçlendirilmesini içerecek.

İyi Niyet Anlaşması, 29 Ağustos Cuma günü düzenlenecek törenle Yeşilay Cemiyeti Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ile DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah tarafından imzalanacak. DSÖ'den ayrıca Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi Departmanı Temsilcisi Dr. Laura Vremis ve İnsani Krizler ve Sağlık Krizlerine Hazırlık Avrupa Merkezi Başkanı Dr. Yolanda BAYUGO ve BM Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi de törene katılacak.