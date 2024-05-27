Yeşilay’ın yeni genel başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç oldu

Yeşilay'ın 74'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleşti. Genel Başkan seçiminin yapıldığı ve yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Yeşilay'ın şube temsilcileri ve delegeleri katıldı.

ÜLKE YEŞİLAY'LARIN SAYISI 97 ULAŞTI

Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadele eden Yeşilay'ın genel başkanlık görevine Doç. Dr. Mehmet Dinç seçildi. Yeşilay'ın genel başkanlık görevini 3 dönem boyunca sürdüren Prof. Dr. Mücahit Öztürk başkanlığında Yeşilay, yurtiçi ve yurt dışında hizmet sahasını da genişletti. Yeşilay Danışma Merkezlerinin (YEDAM) sayısı bu süre içerisinde KKTC ve Türkiye'nin 81 iliyle birlikte 107'ye ulaştı. YEDAM Danışma Hattı'nı (115) arayanların sayısı ise 1 milyonu geçti. Yeşilay şubelerinin sayısı Türkiye genelinde 120'ye ulaşırken, dünya genelindeki Ülke Yeşilaylarının sayısı 97'ye yükseldi.

HER YIL 10 MİLYON ÖĞRENCİYE FARKINDALIK KAZANDIRIYOR

Yeşilay, Türkiye genelinde uygulanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı ile her yıl 10 milyonu aşkın öğrenciye ve 3 milyon yetişkine bağımlılıklara karşı farkındalık kazandırıyor.

Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı kapsamında 2019 yılından bugüne kadar risk tespit edilerek program uygulanan 3 bin 110 öğrenci bulunurken, öğrencilerle yapılan toplam görüşme sayısı 5 bin 994'e, ailelerle yapılan görüşme sayısı ise 957'ye ulaştı.

Yeşilay farkındalık ayağında da birçok faaliyet yürütüyor ve bu faaliyetlerle milyonlarca insana temas ediyor. Türkiye genelinde 110 kulüp sayısına ulaşan Yeşilay Spor Kulübü bünyesinde toplam lisanslı sporcu sayısı 2 bin 73'e, faal sporcu sayısı da bin 203'e yükseldi. 2017 yılından itibaren düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'na 2023 yılı itibariyle toplam 10 bin 69 eser başvurdu. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle organize edilen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na ise bugüne dek 1 milyon 179 bin 396 eser başvurdu. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na gönderilen eser sayısı ise 5 bin 660 olarak kayıtlara geçti.

TÜM BAĞIMLILIK TÜRLERİYLE MÜCADE EDEN TEK SİVİL TOPLUM KURULUŞU

Genel Kurulda konuşan eski Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay'ın Türkiye'de ve dünyada bağımlılıklarla mücadelesini daha da güçlendirerek sürdüreceğinden hiç şüphesi olmadığını söyledi ve şunları ifade etti:

"Yeşilay, tüm dünyada en gözde sivil toplum kuruluşlarından biri olmasını neye borçludur? Yeşilay, Dünya Sağlık Örgütünün 'bağımlılık' olarak tanımladığı tüm bağımlılık türleriyle aynı anda mücadele eden yegâne sivil toplum kuruluşudur. Bu kıymetli kurumda göreve başladığım ilk gün, bütün faaliyetlerimizin bilimsel temelli olması gerektiğini vurgulamıştım. Başkanlık görevim süresince de bunu yapmaya gayret ettik."

1 MİLYONUN ÜZERİNDEKİ TALEBE YANIT VERİLDİ

Prof. Dr. Mücahit Öztürk, kendisinin başkanlık görevi süresince Yeşilay'ın hayata geçirdiği projelerden ise şu şekilde bahsetti: "Yeşilay'ın hizmetlerini yalnızca ülkemizin değil dünyanın dört bir yanına da taşıdık. Bu anlamda önemli mesafeler kat ettik. Bağımlılıklardan kurtulma, rehabilitasyon, bilgilendirme ve eğitim konularına ağırlık verdik. 115 Danışma Hattımız 1 milyonun üzerinde çağrı yanıtladı. Ülke genelinde 120 şubemiz, 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz, 120 bine yakın Yeşilay gönüllüsü var. Uzman personel sayımızı daha da genişlettik. Yeşilay bundan sonra da sağlıklı ve bağımlılıktan uzak nesiller yetişmesi hedefiyle çalışmalarına devam edecek. Bugün burada üyelerimizin teveccühü ile seçilen 74. Dönem Genel Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mehmet Dinç'e ve Yönetim Kurulumuza bağımlılıklarla mücadelelerinde başarılar diliyorum."

'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE BAYRAĞINI DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ'

Yeşilay Genel Başkanlığı görevini Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ten devralan, Doç. Dr. Mehmet Dinç ise şunları ifade etti: "Yeşilay'ın bugüne kadar hayata geçirdiği faaliyetlerin başarısının temelinde, kurumun kendini sürekli yenilemesi, dinamik yapısını koruması ve aktif bir sivil toplum kuruluşu olması yatıyor. Önümüzdeki dönemde de Yeşilay'ın gelişimine katkıda bulunacağız ve bağımlılıkla mücadele bayrağını çok daha yukarılara çıkaracağız."

74. Genel Kurul'da yapılan açık oylamadan çıkan sonuca göre, Yeşilay 74. Dönem Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

Doç. Dr. Mehmet Dinç

Doç. Dr. Muhammed Tayyip Kadak

Sümeyye Ceylan

Prof. Dr. Murat Şentürk

Dr. Mehmet Güllüoğlu

Çetin Dönmez

Ülkenur Büke

Çağrı Soyer

Dr. Şeyma Halaç

Doruk Malhan

Yasin Erol

Gaye Somuncu Yılmaz

Prof. Dr. Şule Alan

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Samet Koca

Dr. Hüseyin Hayri Nuroğlu

Dr. Sena Sezgin

Siret Albayrak

Neslihan Karagöz

Fatih Kışla

Ecz. Elif Yaman

Yeşilay Hakkında

1920 yılında faaliyetlerine başlayan, dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay; insan onurunu ve saygınlığını temel alır. Tüm toplumu ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışır. Millî ve ahlaki değerleri önceler. Ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ile savunuculuk çalışmaları yürütür. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri artıkça Yeşilay'ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra; tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.

Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 97 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'de olmak üzere toplam 107 YEDAM bulunmaktadır. YEDAM'a 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabilmektedir.

Türkiye'ye özgü bir bağımlılık rehabilitasyon sistemi olan her biri 40'ar yataklı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleriyle Bursa ile Diyarbakır'da alkol ve madde bağımlısı bireylere yatarak hizmet verilmektedir.

Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana "Kamuya Yararlı Cemiyetler" arasında yer almaktadır. "Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsü"ne ve "Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Türkiye Mükemmellik Ödülü"ne sahiptir.