Yeşilçam doğa ve çocuk filmleri festivali başladı... Hedef 5 bin köy çocuğu

"ÇOCUKLAR YAŞADIKLARI BUGÜNÜ UNUTMAYACAK"

İlk gösteriye gidip çocukların gözlerindeki gülüşü gördüklerinde ne kadar büyük bir şey yaptıklarını anladıklarını dile getiren Akyurt, şunları söyledi: "Festivalde geçirdiğimiz her gün bir öncekinden daha iyi oluyor. Ben ilkokulda izlediğim bir tiyatro oyununu bu yaşıma kadar hala unutamadıysam onlar da muhtemelen bugünü ve bizi unutmayacaklar. Onun için de inanılmaz keyif verici bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bu projeyi her yıl yeniden yapmak istiyoruz. Proje ekibi de nasıl olursa olsun projeyi sürdürmeye kararlı. Şimdilik Mardin'den başladı, belki diğer projelerde başka iller de dâhil edilebilir. Proje daha fazla duyulduğunda yeni fikirler de eklenecektir. Bu yaşayan bir proje olacak."