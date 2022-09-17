Yeşilçam doğa ve çocuk filmleri festivali başladı... Hedef 5 bin köy çocuğu

Çocuklara doğa bilinci ve sevgisini aşılamak üzere "Yeşilçam Doğa ve Çocuk Filmleri Festivali" 1 Eylül itibariyle hayata geçirildi. Pierre Fabre'nin katkılarıyla gerçekleştirilen ve Eylül ayı boyunca devam edecek festival kapsamında; çocuklarla birlikte Mardin köylerinde çöp toplama, okullarda ağaç dikme, sirk gösterileri izleme, doğa temalı 5 kısa film izleme ve kısa filmleri oylama etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Bu sayede çocuklar bir yandan eğlenirken, bir yandan da doğayı korumayı öğreniyor.
FİLMLERİ ÇOCUKLAR OYLAYACAK
Konusu "Doğa ve Çocuk" olan filmlerin ön elemesi jüri üyeleri; İspanyol Yönetmen Daniel Matesanz, Hollywood'da başarılı filmlerin Yönetmeni Tekin Girgin, Mardinli ödüllü Yönetmen Necdet Yiğit, ödüllü Görüntü Yönetmeni Halil İbrahim Çevik, Pierre Fabre Türkiye Genel Müdürü Dr. Hande Demirdere ve Pierre Fabre Türkiye Green Mission Elçisi Canan Akyurt tarafından yapıldıktan sonra seçilen filmler, çocuklar tarafından oylanacak.
1 Eylül'de Alakuş Köyü'nde başlayan ve ardından sırasıyla; Akyazı Köyü, Eroğlu Köyü, Kızltepe Engelliler Derneği, Karakuyu Köyü, Bektaş Köyü etapları tamamlanan "Yeşilçam Doğa ve Çocuk Filmleri Festivali", 23 Eylül'e kadar farkı köylerde, rehabilitasyon merkezleri ve yetiştirme yurtlarında devam edecek. Projenin finali ise, Dünya Çocuklar Günü ve Dünya Habitat Günü olan 1 Ekim'de özel konuklarla Mardin'de yapılacak.
ÇOCUKLAR SANATLA BULUŞARAK ÇEVRE BİLİNCİ KAZANACAK
Projenin ortaya çıkış hikâyesini SABAH'a anlatan Canan Akyurt, "Biz doğadan aldıklarımızla insanlara hizmet sunarak büyüyen bir firmayız. Böyle bir çıkış noktamız olduğu için her zaman doğayı önceledik. Bizim hedeflerimizin içerisinde ülkedeki karbon ayak izimizi azaltmak, geri dönüştürülebilir malzemeler kullanmak varken bir de her yıl bir tane doğayla ilgili proje yapmak var. Bu projeyi yürüttüğümüz arkadaşlarımız bize ulaştı ve bir çocuk film festivali yapmak istediklerini söyledi. Onların hedefleri de çocuklara sanatla ulaşmak, onlara sanatla dokunmak, köylere giderek oradaki çocuklara film izletmekti. Bunu duyduğumda bu festival neden doğayla ilgili olmasın ki dedim. Filmlerde doğayla ilgili bir mesaj verelim dedik çünkü Mardin'in buna ihtiyacı var. Çevre bilinci kazandıralım istedik" dedi.
"ÇOCUKLAR YAŞADIKLARI BUGÜNÜ UNUTMAYACAK"
İlk gösteriye gidip çocukların gözlerindeki gülüşü gördüklerinde ne kadar büyük bir şey yaptıklarını anladıklarını dile getiren Akyurt, şunları söyledi: "Festivalde geçirdiğimiz her gün bir öncekinden daha iyi oluyor. Ben ilkokulda izlediğim bir tiyatro oyununu bu yaşıma kadar hala unutamadıysam onlar da muhtemelen bugünü ve bizi unutmayacaklar. Onun için de inanılmaz keyif verici bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bu projeyi her yıl yeniden yapmak istiyoruz. Proje ekibi de nasıl olursa olsun projeyi sürdürmeye kararlı. Şimdilik Mardin'den başladı, belki diğer projelerde başka iller de dâhil edilebilir. Proje daha fazla duyulduğunda yeni fikirler de eklenecektir. Bu yaşayan bir proje olacak."