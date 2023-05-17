Yeşilçam Filmleri Listesi - Türk Sinemasının En Sevilen Eski Yeşilçam Filmleri

Ailecek ya da bireysel olarak dingin ve kaliteli vakit geçirmenin yollarından birisi de film izlemektir. Ülkemizde de film seyretmekten hoşlanan kişi sayısı hayli fazladır, buna ilaveten bu izleyici kitlesinin en beğendiği film türleri arasında eski Yeşilçam filmleri yer almaktadır. Peki, en iyi Yeşilçam filmleri hangileridir? Bu sorunun yanıtlarına ayrıca en iyi Yeşilçam aşk filmleri ve Yeşilçam aile filmleri nelerdir sizler için hazırladığımız yazımızda ulaşabilirsiniz.

En İyi Yeşilçam Filmleri

Hafta sonunu ya da boş vakitlerinizi sakinlik ve keyif içinde geçirmek istiyorsanız, film izlemek tam size göre bir aktivite. İzlemesi oldukça keyifli, izleyenlerden tam not almış en iyi Yeşilçam filmlerinin bazılarını sizler için derledik;

Davaro ( İMDB 8,1 )

Başrollerini Türk Sinemasının devleri Kemal Sunal ve Şener Şen'in paylaştığı bu filmde hem gülerken hem de düşüneceksiniz. Kan davası geleneğinin arasında sıkışmış olan Memo, bir yandan sevdiği kıza kavuşmak için bir yandan da ailesinin kan davası baskısıyla mücadele etmek zorundadır. Memonun kanlısı Sülo henüz hapisten çıkmıştır ve karısıyla kavuşmasının keyfini kan davası korkusu yüzünden yaşayamamaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bütün köy halkının altında ezildiği ağalık sistemi de Memo ve Sülonun hayatını daha da zorlaştırır.

Arabesk ( İMDB 7,9 )

Başrolleri usta Yeşilçam sanatçıları Müjde Ar ve Şener Şen'in paylaştığı, Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda olduğu bu filmde mizahla harmanlanmış hiciv izleyiciyi oldukça güldürmekte. Film konusu, dönemin filmlerinde sıklıkla kullanılan arabesk klişelerinin ustaca bir mizah diliyle eleştirilmesi çerçevesinde gerçekleşen olaylardan oluşmaktadır.

Hababam Sınıfı ( İMDB 9,2 )

Yeşilçamın en sevilen ve beğenilen filmleri arasında kuşkusuz ki Hababam Sınıfı serileri vardır. Serinin ilk filmi olan Hababam Sınıfı dev kadrosu ve usta yönetmen Ertem Eğilmez'in emekleri ile unutulmaz eserler arasına girmiştir. Film konusu, köklü yatılı bir lisenin tembel ve haşarı öğrencilerinin günlük haylazlıkları ve öğretmenleri ile arasındaki ilişkiler üzerine gelişen olaylar üzerindedir.

En İyi Yeşilçam Aşk Filmleri

Aşk filmleri deyince Türk Sinemasının unutulmaz birçok eseri hemen herkesin hafızalarında canlandığı kuşkusuz bir gerçek. Sevip kavuşamayanlar, aşklarını dağa taşa haykıranlar ve daha nice aşk olgusuna şahit olabileceğiniz, kendinizden bir şeyler bulabileceğiniz birbirinden güzel Yeşilçam aşk filmlerini sizler için sıraladık;

Selvi Boylum Al Yazmalım ( İMBD 8,5 )

Yeşilçam aşk filmlerinin unutulmaz eserlerinden birisi olan Selvi Boylu Al Yazmalım usta oyuncu kadrosu ve usta yönetmen Atıf Yılmaz sayesinde Türk Sinemasının en beğenilen filmleri arasına girmiştir. Cengiz Aytmatov'un aynı isimli öyküsünden esinlenilen filmin konusu, bir köylü kızı ile kamyon şoförü arasında başlayan büyük aşkın ve bu aşkın devamında gelişen yer yer hüzünlendirici yer yer ise gerçek değerlerle yüzleştirici olaylardan oluşmaktadır.

Sultan ( İMDB 7,5 )

Türkan Şoray, Şener Şen, Adile Naşit, Bulut Aras ve İhsan Yüce gibi dev isimlerin bir arada buluştuğu film Sultan Yeşilçam'ın en güzel aşk filmleri arasında yer almaktadır. Film, gece kondu mahallesinde çetin hayat şartlarıyla boğuşan, yaşadıkları ve yaşayamadıkları yüzünden sert bir karakter olan Sultan ile hayatı rahatlık içinde geçmiş, babasına sırtını yaslayarak yaşayan uslanmaz bir çapkın olan Kemal'in arasında düşmanlıkla başlayan aşkı anlatmaktadır.

En İyi Yeşilçam Aile Filmleri

Zengin bir yelpazeye sahip olan Yeşilçam, aile konulu ve aileyle birlikte keyifle izlenilecek pek çok filmi bünyesinde barındırmaktadır. Aile konulu güzel bir film izlemek istiyorsanız mutlaka Yeşilçam aile filmlerine göz atmalısınız;

Neşeli Günler ( İMDB 8,9 )

Yeşilçam'ın dev isimleri Adile Naşit ve Münir Özkul'un başrol olduğu bu filmde bol bol gülmek yer yer de hüzünlenmek kaçınılmaz. Öyle ki bazı sahne ve replikler günümüzde birçok kişinin hafızalarında yerinin korumaktadır. Filmin konusu, turşuculuk yaparak hayatını geçindiren Kazım Efendi ile Saadet Hanımın incir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerden yollarını ayırması ve birbirinden ayrı büyüyen kardeşlerin hayatında yaşanan gelişmelerinden oluşmaktadır.

Çöpçüler Kralı ( İMBD 8,5 )

Başrollerini Şener Şen, Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın paylaştığı filmde, belediye çöpçüsü Apti'nin zabıta amiri Şakir'le aynı mahallenin fakir gündelikçisi Hacer'e aşık olmasının neticesinde yaşanan olaylar anlatılmaktadır.