Yeşilçam’ın ödüllü oyuncusu İrfan Atasoy’a sessiz veda

Yeşilçam'da bir çok filimde başrol oynayan ve Adana Altın Koza Film Festivali'nden Yaşam Boyu Onur Ödülü alan senarist, yapımcı, yönetmen ve oyuncu İrfan Atasoy 85 yaşında doğum gününde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
85'inci doğum gününde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi senarist, yapımcı, yönetmen İrfan Atasoy, sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı. İrfan Atasoy son yolculuğuna uğurlanmak üzere Levent Camii'ne getirildi. Cenazeye Yeşilçam'dan Nuri Alço, Teoman Ayık, Sönmez Yıkılmaz gibi sinema sektöründen birkaç kişi katıldı. Usta oyuncu, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Yeşilçama büyük emek veren Altın Koza Film Festivali'nden Yaşam Boyu Onur Ödülü alan senarist, yapımcı, yönetmen ve oyuncu İrfan Atasoy'un son yolculuğuna uğurlanırken Yeşilçam'da dostlarının cenazeye katılmaması hüzün yarattı.
İRFAN ATASOY KİMDİR?
İrfan Atasoy 3 Şubat 1937'de Ankara'da dünyaya geldi. Sinema sektörüne senaryo yazarlığı ile adım attı. Filme çekilen ilk senaryosu 20 yaşındayken yazdığı 1961 yapımı Kahraman Üçler filmiydi. Aramızdaki Düşman (1964), Kendi Düşen Ağlamaz (1969) ve Zalim (1973) gibi başarılı pek çok filmin altına imza attı. 1967 yılında İnce Cumali filmi ile yapımcılığa ve aynı yıl içinde Klink İstanbul'da filmi ile de oyunculuğa başladı.
Ardından Bin Defa Ölürüm (1969), Belanın Kralı (1971), Beş Hergele (1971), Kara Cellat (1971), Susuz Yaz (1973), Gördüğün Yerde Vur (1975), Hamal (1976) filmlerinde rol aldı ve bu filmlerin yapımcılıklarını üstlendi. Atasoy sinemadaki kariyerine sonrasında yönetmen olarak devam etti.
Sütü Bozuk (1976), Erkeğim (1977) gibi filmlerde yönetmen koltuğunda yer aldı. 1978 yılından itibaren film ithalatı ve sinema salonu işletmeciliği yaptı. Son olarak 2005 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nden Yaşam Boyu Onur Ödülü ile ödüllendirildi.