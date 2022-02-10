Yeşilçam’ın ödüllü oyuncusu İrfan Atasoy’a sessiz veda





İRFAN ATASOY KİMDİR?



İrfan Atasoy 3 Şubat 1937'de Ankara'da dünyaya geldi. Sinema sektörüne senaryo yazarlığı ile adım attı. Filme çekilen ilk senaryosu 20 yaşındayken yazdığı 1961 yapımı Kahraman Üçler filmiydi. Aramızdaki Düşman (1964), Kendi Düşen Ağlamaz (1969) ve Zalim (1973) gibi başarılı pek çok filmin altına imza attı. 1967 yılında İnce Cumali filmi ile yapımcılığa ve aynı yıl içinde Klink İstanbul'da filmi ile de oyunculuğa başladı.