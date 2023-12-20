Haberler Yaşam Haberleri Yeşilçam’ın Usta Sanatçısı Cevdet Arıkan Tarsus’ta toprağa verildi
Giriş Tarihi: 20.12.2023 15:46 Son Güncelleme: 20.12.2023 15:52

Yeşilçam’ın Usta Sanatçısı Cevdet Arıkan Tarsus’ta toprağa verildi

“Kibar Feyzo”, “Gırgır Ali”, “Hababam Sınıfı” ve “Tosun Paşa” gibi unutulmaz filmlerde canlandırdığı karakterlerle tanınan usta sanatçı Cevdet Arıkan, Mersin’in Tarsus ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Neslihan ÖZBOZKURT
Yeşilçam’ın Usta Sanatçısı Cevdet Arıkan Tarsus’ta toprağa verildi

"Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Gırgır Ali" ve "İstasyon" gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla yapımda rol alan 76 yaşındaki Yeşilçam aktörü için Yeşil Mahalle'deki Tarsus Güney Kabristanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Arıkan'ın eşi Kadife Arıkan, çocukları ve Kaymakam Kadir Sertel Otcu ile sevenleri katıldı. Arıkan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mezarlıkta defnedildi.

Kanser nedeniyle tedavi gören sinema sanatçısı Arıkan, dün Yeşil Mahalle'deki evinde rahatsızlanmış, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirmişti.

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Yeşilçam’ın Usta Sanatçısı Cevdet Arıkan Tarsus’ta toprağa verildi
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