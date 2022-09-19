Yetimhanedeki iki kardeş akrabalarına kavuştu

Cerablus'taki yardım dağıtımları esnasında İHH yetkilileri tarafından fark edilen Azeri 2 yetim çocuk, vakfın İnsani Diplomasi faaliyetleri sonucunda Azerbaycan'daki akrabalarına ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi. Yaptıkları önemli çalışmalardan birinin de aile birleştirmeleri olduğunu söyleyen İHH İnsani Diplomasi Birimi'nden Mehmet Altıntaş, "Birbirinden herhangi bir sebeple ayrılmış ailelerle çocuklarını bir şekilde bağlantı kurarak birleştirmeye çalışıyoruz. Bazen eşleri, bazen iki kardeşi, bazen baba oğulu, bazen anne kızı birleştiriyoruz" dedi.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'IN ORTAK ÇALIŞMASIYLA AKRABALARINA KAVUŞTULAR

Son yaptıkları çalışmada Azerbaycanlı Zeyd ve Reyyan kardeşleri kendi amca ve halalarıyla birleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Altıntaş, "Bu iki kardeş bizim yetimhanemize bırakılmış. Bizim hiçbir şekilde bağlantı kuramadığımız ailelerin çocuklarıydı. Konuyu Azerbaycan makamlarıyla görüştük. Gerekli bilgileri aldık ve onlar da araştırmaya başladılar. Araştırmalarını sonuçlandırdıklarında Zeyd ve Reyyan'ın amcası ve halasına ulaştılar. Akabinde de bizim sürecimiz başladı. Azerbaycan makamları öncelikle Türkiye makamlarına müracaatta bulundu. Türkiye makamları da Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne giden bir süreçle bize ulaştılar. Biz de çocuklarla alakalı elimizden gelen kolaylığı sağlayarak çocukların tez zamanda ailelerine kavuşmasını sağladık. Bir DNA kontrolü olduktan sonra çocukların teslimiyle alakalı tarih belirlendi. 9 Eylül itibariyle iki kardeşi Azerbaycan'a yolcu etmek üzere Göç İdaresi yetkililerine teslim ettik" diye konuştu.

"EN AZINDAN AİLE ORTAMINDA BÜYÜMELERİNİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Bu çocukları ailelerine kavuşturdukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Altıntaş, şunları söyledi: "Çünkü insanlar kendi vatanlarından, kültürlerinden, doğalarından uzakta hayat sürdürüyorlar. Anne, baba, amca, akraba sevgisi ne olursa olsun bunlardan yoksun büyüyorlar. Akrabalarına göndermek suretiyle çocukların en azından aile ortamında büyümelerini ve gelecekte güzel bir aile kurmalarını sağlayabileceğimizi temenni ediyoruz. İnşallah onları çok güzel bir gelecek bekliyordur. İnşallah ilerleyen zamanlarda onları tekrar görmeyi de temenni ediyoruz."