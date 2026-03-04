YHT kazasında mahkeme ek bilirkişi raporu istedi

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya bilirkişi raporunun ulaştığını bildirerek sanıklara söz verdi. Sanık Mükerrem Aydoğdu, alınan raporda ciddi teknik eksiklikler ve çelişkiler bulunduğunu öne sürerek tahliye talebinde bulundu. Sanık Ünal Sayıner ise bilirkişi değerlendirmesinde Demiryolu Teşkilatı yapısında yer almayan birimlere atıf yapıldığını savundu. Sayıner, mevcut raporun önceki bilirkişi raporlarıyla örtüşmediğini belirterek, "Somut gerçeklikten uzaklaşılıyor. Suçlu arama gayretiyle isimlerimiz öne çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Taraf avukatları da raporun eksik ve yetersiz olduğunu savunarak, aleyhe değerlendirmeleri kabul etmediklerini bildirdi. Avukatlar, çelişkilerin giderilmesi için yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı ise görevlendirme sürecindeki sorumluluk zincirinin netleştirilmesi amacıyla 8. Bölge Müdürlüğü'nde kazaya ilişkin hangi yetkilinin sorumlu olduğunun tespiti için yazışma yapılmasını istedi.

EK RAPOR ALINACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut rapordaki eksiklikler ve önceki raporlarla arasındaki çelişkilerin giderilememesi nedeniyle ek bilirkişi raporu alınmasına hükmetti. Ayrıca 8. Bölge Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verildi. Duruşma 11 Mayıs'a ertelendi.