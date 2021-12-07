Yiğit Kirazcı Kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşında ve hangi yapımlarda rol aldı? İşte hayatı

Yiğit Kirazcı'nın hayatı ve kariyeri merak konusu olmaya devam ediyor. Yiğit Kirazcı, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü mezunudur. İşte Yiğit Kirazcı'nın hayatı ve kariyeri;

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

Modellik yaparken orada modellik yapan bir Arjantinli bir kızla tanıştı ve aşık oldu. Onunla birlikte Arjantin'e gitti. İspanyolca öğrenmeye başladı. Arjantinli kızın sığır çobanı olan babası ile beraber sığır çobanlığı da yaptı. 6. ayda attan düşüp elini kırdı. Daha sonra birlikte Türkiye'ye döndü. Sonra kız arkadaşı "Burası özgür değil, beni boğuyor. Şortumla sokakta rahat gezebileceğim bir ülkede yaşamak istiyorum" dedi ve ülkesine döndü.

Yiğit Kirazcı, Ümit Çırak Modern Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı. Halen Ümit Çırak'ın Üç Mota Oyunculuk Atölyesinde eğitim almaktadır.

2014 – 2015 yıllarında başrollerini Damla Sönmez, Canan Ergüder, Barış Kılıç ve Sercan Badur'un paylaştığı "Güllerin Savaşı" adlı dizide Mert Gencer karakterini canlandırmıştır.

Yiğit Kirazcı, 2016 yılında yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı "Seviyor Sevmiyor" adlı dizide Gökhan Alkan, Zeynep Çamcı, İpek Tenolcay, Gonca Sarıyıldız ile birlikte oynadı.