Yıkılan tarihe devlet koruması

6 Şubat 2023 asrın felaketinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında bu yıl sonuna kadar hasar alan tarihi eserlerin 110'unun restorasyonunun tamamlanması planlanıyor.Gelinen noktada, 2025 yılı içerisinde 90 eserin restorasyonu tamamlanırken, yıl sonu itibarıyla bu sayının 110 olması planlanıyor. Önümüzdeki ramazan ayında 74, yazın ise 193 vakıf kültür varlığının onarım-restorasyon-rekonstrüksiyon çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.Depremlerin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü 11 şehirde toplam 678 tarihi yapının hasar aldığını tespit etmişti. Tespitlere göre, 31 adet tümden göçme, 144 adet ağır hasarlı, 104 adet orta hasarlı, 98 adet hafif hasarlı, 301 adet hasarsız yapı olduğu tespit edilmişti.Hatay'da Anadolu'nun en eski camilerinden Habib-i Neccar Camii'nin restorasyonunda sona gelinirken, açılışın önümüzdeki aylarda yapılması planlanıyor. Adıyaman'da depremde yıkılan 2 bin yıllık Karakuş Timülüsü yeniden ayağa kaldırıldı.Depremde yıkılan ve 2.5 yıl süren restorasyonu geçen hafta tamamlanan Gaziantep Kalesi açılış için gün sayıyor. Asrın deprem felaketinde yıkılan Antakya evleri de yeniden onarıldı.