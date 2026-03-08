Haberler Yaşam Haberleri Yıkım sırasında apartmanın kolonu zarar gördü, 21 daire boşaltıldı
Giriş Tarihi: 8.03.2026 21:45

Yıkım sırasında apartmanın kolonu zarar gördü, 21 daire boşaltıldı

Sivas’ta bina yıkımı sırasında bitişiğindeki apartmanın ana taşıyıcı kolonunun zarar görmesi nedeniyle 21 daire tedbir amaçlı boşaltıldı.

Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda daha önce boşaltılan 5 katlı bir binanın yıkım çalışmaları sırasında bitişiğindeki 8 katlı bir apartmanın ana taşıyıcı kolonunda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Ekipler, oluşan ağır hasar nedeniyle binanın tahliye edilmesine karar verdi.

Sivas Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın yıkımı esnasında, bitişiğinde yer alan başka bir yapının ana taşıyıcı kolonunda hasar meydana geldiği belirtilerek, "Olayın ardından ilgili ekiplerce yapılan ilk inceleme sonucunda söz konusu binanın ağır hasarlı olduğu değerlendirilmiş, can güvenliğinin sağlanması amacıyla binada bulunan 21 daire tedbiren tahliye edilmiştir. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, teknik ekipler tarafından detaylı hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

