Yılan Yağı Faydaları Nelerdir? Yılan Yağının Saça Faydaları Ve Zararları Neler, Ne İşe Yarar?

Çin'de popüler olarak tüm dünyaya hızla yayılan yılan yağı 18. Yüzyıl gibi sıkça kullanılmaya başlayan yağ çeşitlerinden biridir. Özellikle kadınların güzellik rutinlerinde sıkça yer verdiği yılan yağının en popüler özelliği hızlı saç uzatmasıdır. Bu faydası dışında başka alanlarda da faydalanılan yılan yağı nasıl kullanılır, yılan yağı ne işe yarar ve yılan yağının saça faydaları nelerdir sizler için derledik.

Yılan Yağının Faydaları Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Çin'de ağrı kesici özelliği için kullanılmaya başlayan sonraki yıllarda cilt ve saç bakımının vazgeçilmezlerinden olan yılan yağı geniş bir kullanım alanına sahiptir. İlk kullanılmaya başlandığı dönemde sadece su yılanından elde edilen bu yağ sonraki dönemlerde zehirsiz farklı yılan türlerinden elde edilmektedir. Yılan yağının içeriğine bakıldığı zaman ilk dikkat çeken Omega 3 açısından oldukça zengin olmasıdır. Öte yandan fosfat, EPA, A ve D vitamini de içerir. Böylesine zengin bir içeriğe sahip olan yılan yağı faydaları şunlardır:

Nemlendirici özelliği yüksek olan yağlardan biri olduğu için aşırı kuru ciltlerin bakımında tercih edilebilir.

Yaşlanma belirtilerinin önüne geçebilen yağlardandır.

Cilt lekeleri ve izlerin yok edilmesinde hızlı bir çözüm sunar.

Saç bakımın vazgeçilmezidir ve kısa sürelerde hızlı uzama sağlar.

Kaş ve sakal bakımında tercih edilebilir.

Eklem ve kemik ağrıları için ağrı kesici olarak kullanılabilir.

Ciltte oluşan yara ve izlerin daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Cilt yüzeyinde meydana gelen iltihaplanmaların normalden daha kısa sürelerde iyileşmesini sağlar.

Yılan Yağının Saça Faydaları Nelerdir?

Saç bakımında ve daha sağlıklı uzamasında etkileri gözlenen yılan yağı aktarlardan kolayca temin edilebilecek yağlardan biridir. Fazla kullanmamaya özen göstererek saçınıza uygulayabileceğiniz yılan yağının saç üzerindeki faydaları şunlardır:

Saç köklerini besleme özelliği mevcuttur. Kök kısımlarına masaj yaparak uygulandığında etkileri daha kısa sürelerde gözlenebilecektir.

Saç köklerinde meydana gelen iltihaplanmaların önlenmesinde etkilidir.

Saçın sağlıklı uzama süresini minimum seviyelere indirir.

Saç dökülmeleri, kopma ve zayıflama gibi olumsuz durumların önüne geçer.

Dökülen saç dokuların kendisini yenilemesini sağlar.

Aşırı işleme maruz kalmış saçların düzenli bakım sayesinde canlanıp sağlıklı hale gelmesinde etkilidir.

Kepeklenme, kaşıntı ve pul döküntünün önüne geçerek böyle sorunların ortadan kaldırılmasında etkilidir.

Saçların parlak görünüme kavuşması için kullanılabilir.

Yılan Yağının Doğru Kullanımı

Yılan yağı kesinlikle yenilmemesi gereken yağ gruplarından biridir. Keza salata ya da yemeklere koyularak tüketmemeniz gereken yılan yağı cilt ve saç bakımında kullanılır. Aşırıya kaçmadan kullanımı yapılması gereken yılan yağının en çok tavsiye edilen kullanım önerileri şu şekildedir:

Yılan yağının saça uygulanışı: Yılan yağını saç bakımında kullanmak için iki farklı yöntem mevcuttur. İlk olarak saç köklerine masaj yaparak uygulanabilen yılan yağı bu şekilde saçta 1 saat bekletilir ve sonrasında yıkama işlemi yapılarak saçtan temizlenir. Bu işlemi haftada bir kez yapmak yeterli olacaktır. Yağ miktarını fazla kullanmak ya da sürekli hale getirmek saçların aşırı yağlanmasına sebep olur. Yılan yağının saçta uygulanışı için tercih edilen diğer yöntem şampuanın içerisine eklenmesidir. Şampuana ekleme yaparken yağ miktarını maksimum 5 damla olacak şekilde ayarlamalısınız.

Yılan yağını saç bakımında kullanmak için iki farklı yöntem mevcuttur. İlk olarak saç köklerine masaj yaparak uygulanabilen yılan yağı bu şekilde saçta 1 saat bekletilir ve sonrasında yıkama işlemi yapılarak saçtan temizlenir. Bu işlemi haftada bir kez yapmak yeterli olacaktır. Yağ miktarını fazla kullanmak ya da sürekli hale getirmek saçların aşırı yağlanmasına sebep olur. Yılan yağının saçta uygulanışı için tercih edilen diğer yöntem şampuanın içerisine eklenmesidir. Şampuana ekleme yaparken yağ miktarını maksimum 5 damla olacak şekilde ayarlamalısınız. Yılan yağının yüz ve cilt bakımı için uygulanışı: Maksimum 2 – 3 damla yılan yağının kullanıldığı cilt bakımı için ek olarak zeytinyağı kullanabilirsiniz. İki yağı karıştırdıktan sonra bir pamuk yardımıyla ciltte sorunlu bölgeye masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Cilt ya da yüzde 2 saat gibi bir süre bu yağı beklettikten sonra tahriş etmeden ılık su ile temizleyebilirsiniz. Cilt bakımı içinde aşırı yağlı ciltlerde kullanım miktarına dikkat etmek önemlidir.

Yılan yağı gibi bitkisel içerikli ürünleri kullanırken kullanma kılavuzuna dikkat etmek gerekir. Öte yandan cildi hassas olan ve küçük olaylarda dahi reaksiyon gösteren ciltlerde bitkisel yağ kullanımına başlamadan önce mutlaka dermatoloğa danışılmalıdır.