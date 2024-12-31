Haberler Yaşam Haberleri Yılbaşı dolandırıcılarına büyük operasyon! Sahte web sitesiyle 2 milyon TL çalmışlar
Giriş Tarihi: 31.12.2024 21:08 Son Güncelleme: 31.12.2024 22:38

Yılbaşı dolandırıcılarına büyük operasyon! Sahte web sitesiyle 2 milyon TL çalmışlar

Yılbaşı eğlencesi düzenleyen işletmelerin web sitelerinin benzerlerinin (phishing/sahte site) oluşturularak yeni yıl rezervasyonları alındığı ve bu şekilde 14 farklı eylemde vatandaşların toplamda 2 milyon 350 bin lira dolandırıldıklarının tespiti üzerine İstanbul merkezli 8 ilde operasyon yapıldı. Suç şebekesinin çökertilmesiyle 10 şüpheli gözaltına alındı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Yılbaşı dolandırıcılarına büyük operasyon! Sahte web sitesiyle 2 milyon TL çalmışlar

Şüphelilerden 5'i adli makamlarca tutuklanırken 5'i serbest bırakıldı. Yılbaşı eğlencesi düzenleyen işletmelerin web sitelerinin benzerlerinin (phishing/sahte site) oluşturularak yeni yıl rezervasyonları alındığı ve bu şekilde 14 farklı eylemde vatandaşların toplamda 2 milyon 350 bin lira dolandırıldıkları tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

SAHTE WEB SİTELERİNE OPERASYON

Bu kapsamda yapılan fiziki takip ve finansal analizler neticesinde birlikte hareket ettiği tespit edilen ikisi yurt dışında olan 14 şüpheliye yönelik İstanbul başta olmak üzere Uşak, Kocaeli, Erzurum, Kahramanmaraş, Bursa, Karabük, Ankara ve Antalya illerinde 27 Kasım 2024 günü eş zamanlı operasyon yapıldı.

10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 15 telefon, 19 simkart, 1 bilgisayar, 1 flash bellek, 2 harddisk, 2 SSD Kart, 8 tane kullanıma açılmamış açık hat diye tabir edilen hat ve sahte olduğu değerlendirilen 5 bin 50 Dolar ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden biri emniyet ifadesinin alınması akabinde serbest bırakılırken 8 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne getirildi. İki şüpheli savcılıktan serbest bırakılırken 6 şüpheli İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin 5'i tutuklanırken bir şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yılbaşı dolandırıcılarına büyük operasyon! Sahte web sitesiyle 2 milyon TL çalmışlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA