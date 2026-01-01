Haberler Yaşam Haberleri Yılbaşı gecesi kanlı bitti: Göğsünden bıçaklanan Baran kurtarılamadı!
Giriş Tarihi: 1.01.2026 15:23

Sivas’ta Baran Kırmıt, (19) yılbaşı gecesi tartıştığı Emirhan A. (20) tarafından göğsünden bıçaklandı. Kırmıt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Feci olay, dün saat 23.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'nde meydana geldi. Baran Kırmıt ile Emirhan A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Emirhan A., Baran Kırmıt'ı göğsünden bıçakla yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baran Kırmıt, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kırmıt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Otopsi işlemleri tamamlanan Baran Kırmıt'ın Yıldızeli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan, olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Emirhan A., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

