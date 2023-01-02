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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Yılbaşı gecesi ‘kin’ kurşunu

Konya’da bir kişi, eşinden ayrılmasından sorumlu tutup kin güttüğü 23 yaşındaki Abdullah Atlı’ya, yılbaşı gecesi kurşun yağdırdı. Atlı ölürken, 2’si kadın 5 şüpheli gözaltına alındıyağdırdı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Yılbaşı gecesi ‘kin’ kurşunu
Konya'da yılbaşı akşamı yaşanan silahlı saldırıda kan döküldü. Meram ilçesinde Karaman Caddesi'ndeki Altıyol mevkiinde yılbaşı akşamı meydana gelen olayda, geri dönüşüm makineleri imalatı, tamir ve bakım işi yaptığı öğrenilen Abdullah Atlı, arkadaşları ile araca bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Atlı, arkadaşları tarafından Meram Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Atlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen kiralık hafif ticari aracı tespit etti. Araçta 'Derman' lakaplı Alpaslan Arabacı'nın bulunduğunu belirleyen polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.



EŞİNDEN AYRILDIĞI İÇİN
Ekipler Meram ilçesinde Arabacı ile birlikte araçta bulunan 2'si kadın 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
Bir süre önce eşinden ayrılan Arabacı'nın evliliğinin bitmesinden Atlı'yı sorumlu tuttuğu ve bu nedenle Atlı'ya karşı kin beslediği öğrenildi. Daha önce de adı yaralama olayına karışan Arabacı ve 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Yılbaşı gecesi ‘kin’ kurşunu
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