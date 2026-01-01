Haberler Yaşam Haberleri Yılbaşı gecesi korkunç cinayet! Çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanan 19 yaşındaki Baran öldü
Giriş Tarihi: 1.01.2026 16:23

Yılbaşı gecesi korkunç cinayet! Çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanan 19 yaşındaki Baran öldü

Sivas’ta yılbaşı gecesi Emirhan Ağpolat, (20) çıkan tartışma sonucu göğsünden bıçakladığı Baran Kırmıt’ı (19) öldürdü.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Yılbaşı gecesi korkunç cinayet! Çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanan 19 yaşındaki Baran öldü
  • ABONE OL

Olay, Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde Baran Kırmıt ile Emirhan Ağpolat arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın üzerine Emirhan Ağpolat, Baran Kırmıt'ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Baran Kırmıt, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Kırmıt, hayatını kaybetti. Olay sonrası cinayet şüphelisi Emirhan Ağpolat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Ağpolat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yılbaşı gecesi korkunç cinayet! Çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanan 19 yaşındaki Baran öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz