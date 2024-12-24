Yılbaşı öncesi huzur için üst düzey tedbir: 40 milyon değerinde kaçak ve sahte ürün ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşların yılbaşı kutlamalarını huzur içinde geçirebilmesi için sahte içki şebekelerine karşı harekete geçti. Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen 17 operasyon sonucunda 30 şüpheliye adli ve idari işlem yapıldı. Şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

40 MİLYON TL'LİK KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, yaklaşık 27.300 litre etil alkol, 8.000 litre sahte şarap, 1.800 şişe sahte içki, 350 sahte TADAB bandrolü ve alkollü içki üretiminde kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi. Ele geçirilen bu malzemelerin toplam piyasa değerinin 40 milyon TL olduğu belirtildi.

DENETİMLERDE 15 MİLYON TL CEZA

Sahte içki operasyonlarının yanı sıra alkollü içki satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerde de büyük çaplı idari yaptırımlar uygulandı. Ankara genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplamda 15 milyon TL idari para cezası kesildi.

HALKIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ

Ankara Emniyeti, düzenlediği bu operasyonlarla sahte içki kaynaklı sağlık risklerinin önüne geçerken, halkın yılbaşı kutlamalarını huzur ve güven içerisinde gerçekleştirmesi için kararlılıkla çalıştığını bir kez daha ortaya koydu.