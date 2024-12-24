Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Adana polisi, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenilen sahte içki operasyonu yaptı. Ekipler, evinin bahçesindeki depoyu içki imalathanesine dönüştüren S.D.'nin adresine operasyon düzenlendi. Söz konusu adresteki varillerde bin 50 litre sahte içki ele geçirildi. Ayrıca sahte içki yapımında kullanılan malzeme ve aletlere de el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan S.D., "İçkileri, içmek için saklıyordum. Satış yapmayacaktım" dedi.

YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYONU

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürme hazırlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.D.'nin ilçeye bağlı Havutlu Mahallesi'ndeki evinde yüklü miktarda sahte içki olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İMALATHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis, bahçedeki deponun içki imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti. Yapılan aramada kazan ve varillerde bin 50 litre sahte içki ele geçirildi. Ayrıca sahte içki yapımında kullanılan malzeme ve aletlere de el konuldu. Öte yandan evde de arama yapan polis, yatak odasındaki gardıroba gizlenmiş 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile silahlara ait 82 mermi, bahçede ise 2 kök hint keneviri ele geçirdi.

"İÇECEKTİM"

Operasyonda gözaltına alınan S.D., Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. S.D., sorgusunda, "Hazırladığım içkileri, içmek için saklıyordum. Satış yapmayacaktım" dedi. S.D.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.