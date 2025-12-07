Haberler Yaşam Haberleri Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü? İşte yılbaşı tatili tarihleri
Giriş Tarihi: 7.12.2025 11:00

Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü? İşte yılbaşı tatili tarihleri

2026 yılbaşı tatili yaklaşırken çalışanlar kaç gün izin yapacaklarını merak ediyor. Resmi tatiller takviminde yer alan bilgiler araştırılırken, yılbaşına dair merak edilen tarihler netlik kazandı. Peki, yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü? İşte yılbaşı tatili tarihleri hakkında detaylar.

Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü? İşte yılbaşı tatili tarihleri
Yeni yıla sayılı günler kala, tatil süresine ilişkin sorular artıyor. 31 Aralık'ta mesai durumu ve yılbaşı tatilinin kapsadığı günler araştırılıyor. Bu tarihler için tatil planı yapanlar, yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü sorularıyla resmî takvimdeki detayları inceliyor.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Dolayısıyla yılbaşı tatili her sene olduğu gibi bu yıl da 1 gün olacak.

Ancak çalışanlar Cuma günü yıllık izin kullanarak yılbaşı tatilini hafta sonu ile bağlayabiliyor.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi, kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Ocak bu yıl Perşembe gününe denk geliyor.

Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü? İşte yılbaşı tatili tarihleri
