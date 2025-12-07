Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü? İşte yılbaşı tatili tarihleri

Yeni yıla sayılı günler kala, tatil süresine ilişkin sorular artıyor. 31 Aralık'ta mesai durumu ve yılbaşı tatilinin kapsadığı günler araştırılıyor. Bu tarihler için tatil planı yapanlar, yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü sorularıyla resmî takvimdeki detayları inceliyor.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
Dolayısıyla yılbaşı tatili her sene olduğu gibi bu yıl da 1 gün olacak.
Ancak çalışanlar Cuma günü yıllık izin kullanarak yılbaşı tatilini hafta sonu ile bağlayabiliyor.