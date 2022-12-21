Haberler Yaşam Haberleri Yılbaşı tatili kaç gün; bu sene yılbaşı hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü; 1 Ocak resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 15:10

Yılbaşı tatili kaç gün; bu sene yılbaşı hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü; 1 Ocak resmi tatil mi?

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı tatili kaç gün sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Özellikle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin hangi güne denk geldiğini, resmi tatil mi yarım gün mü olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar “Yılbaşı tatili kaç gün; bu sene yılbaşı hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü; 1 Ocak resmi tatil mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili bilgiler.

Yılbaşı tatili kaç gün; bu sene yılbaşı hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü; 1 Ocak resmi tatil mi?

31 Aralık 2022 tarihi bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı tatillerini takvime göre şekillendirmek isteyen vatandaşlar bu nedenle şimdiden "Yılbaşı tatili kaç gün; bu sene yılbaşı hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü; 1 Ocak resmi tatil mi?" sorularına yanıt aramaya başladılar. Peki; 1 Ocak tatil mi yarım gün mü olacak? İşte detaylı bilgiler.

YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Yılbaşı bu yıl 31 Aralık Cumartesi gecesini, 1 Ocak Pazar gününe bağlayan gece kutlanacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Yılbaşı tatili bu yıl hafta sonuna dek gelmesiyle birlikte hafta sonu günlerini kapsayacak.

31 ARALIK VE 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Cumartesi günü resmi tatil sayılmıyor. 1 Ocak günü ise resmi tatil sayılıyor. Bu yıl 1 Ocak Pazar gününe denk gelmesiyle birlikte çoğu vatandaş normal izin gününü yaşayacak.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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Yılbaşı tatili kaç gün; bu sene yılbaşı hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü; 1 Ocak resmi tatil mi?
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