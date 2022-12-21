31 Aralık 2022 tarihi bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı tatillerini takvime göre şekillendirmek isteyen vatandaşlar bu nedenle şimdiden "Yılbaşı tatili kaç gün; bu sene yılbaşı hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü; 1 Ocak resmi tatil mi?" sorularına yanıt aramaya başladılar. Peki; 1 Ocak tatil mi yarım gün mü olacak? İşte detaylı bilgiler.
YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Yılbaşı bu yıl 31 Aralık Cumartesi gecesini, 1 Ocak Pazar gününe bağlayan gece kutlanacak.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Yılbaşı tatili bu yıl hafta sonuna dek gelmesiyle birlikte hafta sonu günlerini kapsayacak.
31 ARALIK VE 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
31 Aralık Cumartesi günü resmi tatil sayılmıyor. 1 Ocak günü ise resmi tatil sayılıyor. Bu yıl 1 Ocak Pazar gününe denk gelmesiyle birlikte çoğu vatandaş normal izin gününü yaşayacak.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar