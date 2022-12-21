31 Aralık 2022 tarihi bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı tatillerini takvime göre şekillendirmek isteyen vatandaşlar bu nedenle şimdiden "Yılbaşı tatili kaç gün; bu sene yılbaşı hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü; 1 Ocak resmi tatil mi?" sorularına yanıt aramaya başladılar. Peki; 1 Ocak tatil mi yarım gün mü olacak? İşte detaylı bilgiler.