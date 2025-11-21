Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Resmi tatiller arasında yer alan 1 Ocak, kasım ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte araştırmalar arasına girdi. Yılbaşı tatili kaç gün olacak sorusuyla incelenen takvimde 31 Aralık'ın durumu da merak ediliyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi, kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
1 Ocak bu yıl Perşembe gününe denk geliyor.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
Dolayısıyla yılbaşı tatili her sene olduğu gibi bu yıl da 1 gün olacak.
Ancak çalışanlar Cuma günü yıllık izin kullanarak yılbaşı tatilini hafta sonu ile bağlayabiliyor.