Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Dolayısıyla yılbaşı tatili her sene olduğu gibi bu yıl da 1 gün olacak.

Ancak çalışanlar Cuma günü yıllık izin kullanarak yılbaşı tatilini hafta sonu ile bağlayabiliyor.