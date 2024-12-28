Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2025'te Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "28 Aralık tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak" dedi. Vatandaşların yeni yıla huzur ve mutlulukla girmesini dileyen Uraloğlu, "Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak. Yılbaşında ücretsiz ulaşım hizmetimizle vatandaşlarımıza kolaylık sağlayarak yeni yıl sevincine ortak oluyoruz. Yeni yılın sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum" açıklamasında bulundu.