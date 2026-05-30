Yılbaşını kana bulayacaktı: DEAŞ üyesine 19 yıl hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın geçtiğimiz yıl, yılbaşı ve Noel etkinlikleri çerçevesinde başta gayrimüslim vatandaşlara yönelik tüm Türkiye'yi hedef alan eylem çağrılarına yönelik başlattığı soruşturmada, radikal kişi ve gruplar mercek altına alınmış, silah temin etmeye çalıştığı ve yılbaşı/Noel ile alakalı yakılmış ağaç videoları paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Murat Güney Katoğlu, tutuklanmıştı. Katoğlu hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

YILBAŞI KUTLAMANIN KAFİRLİK OLDUĞUNU SÖYLÜYORMUŞ

İddianamede, çeşitli bıçaklar, tabanca ve evinde yasaklı yayınlar ele geçirilen şüpheli Katoğlu'nun telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden bir video paylaştığı, videoda Arapça yazı ve müziğin olduğu ve ev içerisinde kurulmuş, yakılan Noel/Yılbaşı ağacının olduğu, geçmişte DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğunun ve çevresinde radikal bir kişi olarak bilindiği yönünde bilgiler elde edildiği anlatıldı. İddianamede, şüphelinin yılbaşı kutlamanın kafirlik olduğunu ve bu tür yılbaşı kutlayan insanların 'tağut' olduğunu dile getirdiği, ayrıca kısa süre içerisinde silah temin etmeye çalıştığı hakkında da bilgiler öğrenilmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

YAHUDİ VE HRİSTİYANLARIN HEDEF ALINDIĞI SÖYLEMLER BELİRİLENDİ

Katoğlu'nun durum paylaşımında tespit edilen 29 saniyelik videonun tercümesinin yer aldığı iddianamede, videoda "Bizim bayramlarımız 2 tanedir, başka bayram yoktur", "Batı, gelişim adıyla istila eder, bu bir tuzaktır, yılbaşı ve benzeri birçok uydurma bayram", "Refah ve eğlence adı altında hedefleri vardır", "Arapların ahlakını bayağılıkla değiştirmek isterler" gibi sözlerin yer aldığı, arka planda Hristiyanların ve Yahudilerin hedef alındığı söylemlerin olduğu ve video görselinde ise yılbaşı veya Noel kutlamalarının sembolü haline gelen çam ağacının yakıldığı kaydedildi.

Katoğlu'nun ifadesine de yer verilen iddianamede şüphelinin DAEŞ'a üye olmadığını söyleyerek, "İzmir'deki 2 polisin şehit edilmesi olayıyla ilgili kendi telefonumda arkadaşım ile olan görüşmemde, IŞİD'in bunları davete zarar vermek amacıyla Müslümanları zor durumda bırakmak için yaptığını da söylemiştim. Örgüt içerisinde faaliyet gösteren ya da yer alan kimseyi tanımıyorum. Görüş olarak ta onların tam zıttıyım. Ö Evimde 900-1000 arası kitap bulunmaktadır, komünist manifestosu kitabından dini kitaplara dair birçok farklı görüş ve farklı alanlarda yazılmış kitap mevcuttur. Yasaklı olduğunu bilmiyordum. Söz konusu yılbaşı içerikli video arkadaşım tarafından dalga geçmek amacıyla atılmıştır. Otomatik olarak kaydedilmiş. Evimde bulunan bıçakları dışarda taşımıyorum sadece koleksiyon yapıyorum. Yine evimde bulunan tabancanın yerini de polislere ben söyledim. Rahmetli dedemin tabancası olduğu için saklamak istedim. Hiçbir suç ve terör örgütüyle ilgili bir bağlantım yoktur." ifadelerini kullandığı aktarıldı. İddianamede şüphelinin, örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettiği ve örgütün hedef ve çıkarları doğrultusunda faaliyet yürütmek şeklinde eylemlerde bulunduğu belirtildi.

19 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Güney Katoğlu'nun 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından toplamda 9 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.