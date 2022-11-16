Yılbaşını Kutlamak Günah Mı? Diyanet’e Göre Müslümanların Yılbaşı Kutlaması Caiz Mi, Haram Mı, Hükmü Ne?

Yılbaşı kutlamak günah mı sorularına yanıt arayan kişiler çeşitli hadislere bakarak yanıt bulabilirler. Bu konu uzun yıllardır tartışılan önemli dini konular arasında yer alır. Bu bakımdan yılbaşı kutlamanın dini hükmü konusunda da önemli bilgiler mevcut. Yılbaşını kutlamak konusunda hem Diyanet fetvaları hem de eski hadisler dikkate alınabilir. Diyanet'e göre Müslümanların yılbaşı kutlaması caiz mi, haram mı, hükmü ne sorularına aradığınız yanıtları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Yılbaşını Kutlamak Günah Mı?

Her sene 31 Aralık gecesi kutlanan yılbaşı geceleri dinen oldukça araştırılan bir konudur. Her ne kadar insanlar eğlenceli zaman geçirseler de yılbaşı olarak bu gecenin kutlanmasında bir sakınca olup olmadığı yıllarca önem verilen konular arasında yer alır. Bu konu ile ilgili olarak birçok dini kaynakta bilgi bulunmakla birlikte eski hadislerde de bugünün kutlanması ile ilgili olarak birçok bilgiye rastlanabilir. Ancak yine de yılbaşı kutlamanın günah olup olmadığı gibi konularda birtakım önemli ayrımlar bulunmaktadır. Bu bakımdan yılbaşı kutlamanın caiz olup olmadığı konusunda önemli bir fikir öne sürebilmek için bu ayrımları bilmek gerekir.

Yılbaşı kutlanması eğer Hristiyan örf ve adetlerine göre yapılıyor ise bu İslam dini tarafından günah sayılan konular arasında yer alır. Aynı zamanda yılbaşı gecesinde özel yemekler hazırlamak ve kalabalık eğlenceler düzenlemek de yine Hristiyan geleneklerine benzetildiğinden dinen caiz kabul edilmemektedir. Bununla birlikte yalnızca yeni bir yılın gelişini kutlamak konusunda tebrikleşmekte herhangi bir dini sakınca görülmemiştir.

Yılbaşı Kutlamak Caiz mi?

Hz. İsa'nın doğum tarihi Hristiyanlık dininde 1 Ocak kabul edilir. Ancak bu kesin bir bilgi değildir. Buna karşın Hristiyan alemi bu geceyi Hz. İsa'nın doğum günü olarak bu günü kutlarlar. Bu inanç doğrultusunda özel bir yemek tertip edilir ve özel eğlenceler düzenlenir. Bununla birlikte bu gecede Hristiyan olan kişiler birbirilerine hediyeler sunarlar. Noel Baba tarafından getirildiği söylenen hediyeler yılbaşı eğlencelerinin önemli figürleri arasında yer alır. Ancak bu durum Müslümanlar için geçerli bir konu değildir.

Bu konuda İslam alimlerinin verdiği yanıtlar incelendiğinde hepsinin ortak fikirleri mevcuttur. Müslümanların kutladığı yılbaşı ile Hristiyanların kutladığı Noel birbirinden farklıdır. Ancak yılbaşı kutlamalarının Noel'den sayılabileceği için yılbaşını onlar gibi kutlamak caiz kabul edilmez.

Yılbaşı Ağacı Süslemek Günah mı?

Yeni yıla girerken herkesin merak ettiği konulardan birisi de yılbaşı ağacı süslemenin günah olup olmadığıdır. Bu konuda da din alimlerinin dile getirdiği düşünceler bulunur. "Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır" (Ebu Davud, Libas 4) hadisinde de bu durum hakkında net bir bilgi verilmiştir. Hristiyanların adetlerine uymak ve onlar gibi davranmak İslam dini tarafından yasaklanan konular arasında yer alır.