Göreşken Mahallesi Yayla mevkisinde kendi hayvanlarını otlatan O.O. (23), A.O. (27) ve D.O. (16) kardeşler, aniden bastıran yağmura yakalandı. Bölgeye yıldırım isabet etmesi sonucu çoban kardeşlerden O.O. üzerine direk düşmesi sonucu hayatını kaybetti, A.O. ve D.O. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar A.O. ve D.O. Şenkaya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, O.O. ise otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.