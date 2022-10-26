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Giriş Tarihi: 26.10.2022

Yıldırım düştü 4 gündür yanıyor

Osmaniye Düziçi’nde çıkan orman yangını 4’üncü gününde. Sarp arazi yapısı nedeniyle havadan yürütülebilen söndürme çalışmalarında ekipler, dün karadan müdahaleye de başladı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yıldırım düştü 4 gündür yanıyor
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Düldül Dağı eteklerinde 4 gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alınamadı.
Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangına, arazinin sarp yapısı nedeniyle havadan müdahale edilebildi. Şiddetli rüzgâr nedeniyle etkisini artıran yangın 10 hektarlık bir alana yayıldı.
Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme helikopterlerinin havadan müdahale ettiği yangının alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleri ile tedbir alındı.
Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan da olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.
Yoğun çabalar sonucu yangın bölgesine ulaşan yer ekipleri dünden itibaren karadan da müdahaleye başladı.

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Yıldırım düştü 4 gündür yanıyor
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