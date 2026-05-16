Yıldırım Sondaj Gemisi Filyos’tan İlk Operasyonu İçin Karadeniz’e Uğurlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre Yıldırım, Türkali-16 kuyusunda alt tamamlama faaliyetleri gerçekleştirecek. Geminin 20 Mayıs 2026 itibarıyla operasyona başlaması planlanırken, bu tarihe kadar sahadaki hazırlık, konumlanma ve operasyon öncesi kontrollerin tamamlanması bekleniyor.

Karadeniz'de yürütülen doğal gaz üretim faaliyetlerinde önemli bir lojistik merkez konumunda bulunan Filyos Limanı, sondaj gemileri ve destek unsurlarına yönelik operasyonel süreçlerde kritik rol üstlenmeye devam ediyor.

Süreçte, TPAO Filyos Liman Müdürü Gökhan Merey'in koordinasyonunda, Yıldırım'ın Filyos Limanı'ndaki liman hizmetleri, hazırlık ve ayrılış süreçlerinin ilgili ekiplerle uyum içerisinde yürütüldüğü belirtildi.

Yıldırım'ın görev sahasına intikaliyle birlikte Türkiye'nin Karadeniz'deki derin deniz operasyon kabiliyetine yeni bir katkı sağlanırken, geminin ilk görevine ilişkin hazırlık çalışmalarının planlandığı şekilde sürdüğü bildirildi.