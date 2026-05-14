Yıldırım’da üç gün süren Erguvan Bayramı manevi değerleri vatandaşlarla buluşturdu

Yıldırım Belediyesi; baharı müjdeleyen, bereket, huzur ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilen 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneğini gelecek nesillere aktarmayı sürdürdü. Yıldırım Belediyesi tarafından bu yıl beşinci kez kutlanan Erguvan Bayramı, hem kültürel hem de manevi değerleri vatandaşlarla buluşturdu. Bursalılar, üç gün süren birbirinden değerli programlarla Erguvan Bayramı'nın ruhunu yaşama fırsatı buldu.





MANEVİ ATMOSFER YILDIRIM'I SARDI

Erguvan Bayramı, mevlid programı ve şiir akşamı ile sona erdi. Emir Sultan Camii'nde düzenlenen mevlid programı, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, mevlid-i şerif ve dualarla devam etti. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Şiirden Şuura- Fetihten Medeniyete' adlı Erguvan Şiir Akşamı ise Yıldırımlılar tarafından büyük ilgi gördü. Şiir dinletileri ve edebiyat söyleşileriyle duygu dolu bir yolculuğa çıkaran etkinliğe; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de katıldı. Programda seslendirilen şiirler; izleyicilere kültür, sanat ve maneviyat dolu unutulmaz bir akşamı yaşattı.





KADİM MİRASA SAHİP ÇIKIYORUZ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Erguvan Bayramı'nın Bursa ve Yıldırım'ın en köklü geleneklerinden biri olduğunu belirtti. Yılmaz, "Erguvan Bayramı yalnızca kültür etkinliği değil, gönüllerimizi buluşturan önemli bir manevi mirastır. Üç gün süren Erguvan Bayramı ile Emir Sultan'ın gönüllere huzur veren mirasını yad ettik. Kadim medeniyetimizin önemli geleneklerinden olan 600 yıllık Erguvan Bayramı'nı hem kültürel hem de manevi yönüyle yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.



