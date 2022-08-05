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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Yılın en etkileyici meteor yağmuru 11-12 Ağustos’ta

Yılın en etkileyici meteor yağmuru 11-12 Ağustos’ta
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2022 Gök Olayları Yıllığı'na göre, meteor yağmuru her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor. Göktaşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan yağmurların en dikkat çekicisi ise 11-12 Ağustos gecesi yaşanacak. 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) göktaşı yağmuru, yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı alanlarda daha rahat izlenecek. DHA

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Yılın en etkileyici meteor yağmuru 11-12 Ağustos’ta
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